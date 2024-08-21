Спасатели нашли тело бизнесмена Майкла Линча и его дочери после крушения яхты

Спасатели обнаружили тело британского бизнесмена Майкла Линча и его дочери в затонувшей яхте. После крушения Линча признали без вести пропавшим.
«Подтверждено, что два тела, извлеченные из-под обломков затонувшей байесовской яхты, принадлежат Майку Линчу и его дочери Ханне», — пишет TheTelegraph. Также в яхте были обнаружены еще два тела.
Парусная яхта длиной в 50 метров затонула у берегов города Портичелло. На ее борту находились 22 человека, в большинстве — британские граждане. Среди путешественников также были граждане Новой Зеландии, Ирландии и Шри-Ланки. Возможной причиной кораблекрушения стал неожиданный смерч.
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