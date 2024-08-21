Медведев: больше никаких переговоров до полного разгрома врага

При попытке договориться с Украиной Россия могла попасть в «переговорный капкан», однако после вторжения ВСУ в Курскую область перемирия между Москвой и Киевом не может быть «до полного разгрома врага». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств <…> После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места <…> Никаких переговоров до полного разгрома врага!» — написал Дмитрий Медведев в своем
По его словам, ранее переговоры были навязаны международным сообществом. Он подчеркнул неясные перспективы, к которым могло привести перемирие в таких условиях.
Также о невозможности мирных переговоров с Украиной после ее нападения на Курскую область говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. А предложенные ранее в Швейцарии пути достижения мира на Украине представляют собой ультиматум для продвижения «формулы [президента Украины Владимира] Зеленского», что неприемлемо для России.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Позже появилась информация, что вместе с ними были бойцы американской ЧВК. Все новости о вторжении — в сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.