Сидящий за взятки экс-полковник Захарченко попросил Путина отправить его на СВО

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Захарченко получил взятки на сумму 1,4 млрд рублей
Захарченко получил взятки на сумму 1,4 млрд рублей Фото:

Отбывающий наказание за взятки на сумму 1,4 миллиарда рублей экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко просит отправить его на СВО. Поехать воевать он пытается почти год, несмотря на отсутствие реакции от Минобороны РФ. Захарченко обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

«Отбывающий 16-летний срок за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко уже почти год добивается отправки на СВО. Устно заключенному говорят, что на его счет есть некое „запретное“ распоряжение по линии силовиков. Обращение с просьбой разобраться в сложившейся ситуации осужденный написал теперь на имя верховного главнокомандующего и президента России Путина», — передает «Коммерсант».

Отмечается, что у Захарченко имеется боевой опыт, полученный в Чеченской Республике. По его словам, представители военного ведомства неоднократно приезжали в колонии и предоставляли возможность подписать контракты всем желающим заключенным, кроме него. За очередную попытку добиться разговора с военными Захарченко водворили в штрафной изолятор.

Захарченко стал известен в 2016 году, когда после ареста и обысков у него нашли около 9 млрд рублей наличными. Сейчас он отбывает наказание по приговору Пресненского районного суда Москвы от 17 мая 2022 года. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Экс-коллег бывшего сотрудника МВД ищут за взятку в пять миллиардов рублей.

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Отбывающий наказание за взятки на сумму 1,4 миллиарда рублей экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко просит отправить его на СВО. Поехать воевать он пытается почти год, несмотря на отсутствие реакции от Минобороны РФ. Захарченко обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. «Отбывающий 16-летний срок за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко уже почти год добивается отправки на СВО. Устно заключенному говорят, что на его счет есть некое „запретное“ распоряжение по линии силовиков. Обращение с просьбой разобраться в сложившейся ситуации осужденный написал теперь на имя верховного главнокомандующего и президента России Путина», — передает «Коммерсант». Отмечается, что у Захарченко имеется боевой опыт, полученный в Чеченской Республике. По его словам, представители военного ведомства неоднократно приезжали в колонии и предоставляли возможность подписать контракты всем желающим заключенным, кроме него. За очередную попытку добиться разговора с военными Захарченко водворили в штрафной изолятор. Захарченко стал известен в 2016 году, когда после ареста и обысков у него нашли около 9 млрд рублей наличными. Сейчас он отбывает наказание по приговору Пресненского районного суда Москвы от 17 мая 2022 года. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Экс-коллег бывшего сотрудника МВД ищут за взятку в пять миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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