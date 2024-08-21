Открытием Детского клинического центра в Красногорске президент России Владимир Путин отблагодарил всемирно известного доктора Леонида Рошаля за спасение жизней тысяч маленьких пациентов. Причем, как объяснили URA.RU эксперты, спасения не только в стенах больницы, но и из рук террористов. Сегодня ученики Рошаля помогают детям из зоны спецоперации. Для Путина, говорят аналитики, новая клиника — это символ жизни, таких учреждений, правда, сильно не хватает за пределами столичного региона.
У Детского клинического центра в Красногорске, на открытие которого сегодня президент Путин приехал лично, пока нет даже официального адреса. Клиника только-только начинает свою историю — историю, уже связанную с именем легендарного доктора Леонида Рошаля.
Сегодня Рошаль, несмотря на свой преклонный возраст, тоже приехал в центр и сопровождал главу государства во время его знакомства с учреждением и с врачами. «Я следил вчера за вами.
Мне очень было приятно, что вы побывали в Беслане. Там на кладбище каждый должен побывать, чтобы понять, что такое терроризм, — начал разговор Рошаль, который все три дня этой трагедии находился у стен школы №1. — А этот центр — мы с вами обсуждали [его строительство]. Есть одна ошибка: здесь написано «имени Рошаля». Я чувствую себя, как самовар начищенный. Я ничего не делал здесь».
Но Путин не согласился. «Вы сделали для детского здравоохранения столько, что не только этот, но и другие центры можно называть вашим именем», — возразил на это президент.
По словам Рошаля, этого центра Московская область ждала 50 лет. «Здесь задумки огромные, вложения огромные. Может поспорить с любым детским центром страны», — сказал доктор.
Путин снова добавил: «Он может поспорить с любым мировым детским центром».
К легендарному доктору у Путина особое отношение. Именно Рошаль в октябре 2002 года, когда террористы захватили в Москве театральный центр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост», за два года до Беслана, зашел в здание, осмотрел около 300 заложников и даже помог раненому террористу, а после вывел несколько детей. За это Путин в январе 2003-го вручил Рошалю орден Мужества. А сегодня уже ученики доктора спасают детей Донбасса, раненых в результате зверских атак ВСУ. Особое отношение к доктору президент проявил и во время своей инаугурации 7 мая этого года: проходя по Андреевскому залу Кремля, Путин сделал шаг в сторону — туда, где стоял Рошаль, чтобы пожать ему руку и поздороваться.
Строительство новой клиники длилось три года. В ней установлено лучшее современное медицинское оборудование, собраны лучшие врачи из разных регионов страны — всего 1600 специалистов, из них более 500 врачей. И этот момент Рошаль не обошел стороной: Москва «высасывает» из медиков из регионов, привлекая зарплатами и комфортом. Путин заверил, что понимает эту проблему.
Получать квалифицированную медпомощь в клинике будут дети не только из Подмосковья. Сюда смогут обратиться и жители других регионов. Клиника готова принять на лечение около 15 тысяч пациентов в год. При этом малыши до 4 лет, тяжелобольные и маломобильные детки будут находиться там вместе с мамами. А обследоваться и проконсультироваться с докторами смогут в общей сложности 150 тысяч маленьких пациентов. Всего 28 направлений — от детской травматологии до челюстно-лицевой и внутрисосудистой хирургии, пороков сердца и т.д. Проводить операции в центре будут как врачи, так и настоящий робот-хирург — система Senhanse.
Заместитель главврача по хирургической помощи Андрей Свободов (ученик еще одного легендарного доктора, кардиохирурга Лео Бокерии) рассказал президенту, что в одной только Московской области ежегодно рождается около 700 малышей с врожденными пороками сердца. «Не все требуют экстренной хирургической помощи. Но те, кто в ней нуждается, — это достаточно тяжелые пациенты, у которых очень часто бывает сопутствующая патология центральной нервной системы, почек, печени», — пояснил доктор.
Путин поспешил уточнить: «Операцию делаете прямо с момента рождения?». Свободов подтвердил, что это так. «Мало того, — вступила в разговор главврач Татьяна Шаповаленко, — всю сопутствующую патологию, в отличие от узкопрофильных центров, тоже оперируем здесь. То есть все специалисты могут посмотреть ребенка здесь, что очень важно для здоровья малышей, особенно на первых месяцах жизни».
После осмотра клиники Путин пообщался и с мамами, которые вместе с детьми ждали его во дворе. «Спасибо вам за такой центр», — поблагодарили женщины.
Путин отдал должное губернатору Андрею Воробьеву, который, по словам президента, и попросил помочь построить такой центр. Президент поддержал идею, причем — во время пандемии коронавируса.
«А Леонид Михайлович Рошаль согласился дать этому центру свое имя. Что тоже — знак качества», — сказал Путин.
Имя Рошаля действительно неслучайно дано клинике, объясняют эксперты. По мнению политолога Нечаева, Путин «очень проникновенно относится к людям, которые являются не просто авторитетными специалистами, а символами своих отраслей. „Рошаль — это символ. Это феномен для России. Он прошел через многое в самые смутные времена, и президент всегда все его замечания, его просьбы брал на карандаш, прислушивался к нему“, — отметил Нечаев.
Рошаль — из тех людей, кто никогда не боится сказать правду в глаза чиновнику любого уровня, если видит проблему, никогда не пытается подстроиться под административные тренды, поддерживает эту мысль исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Путин всегда ценил в нем это, понимая, что Рошаль спасает детей, и болеет за них.
Рошаль для нескольких поколений россиян — это маяк, это детство, это здоровье, это лучшие традиции отечественной медицины. Это — абсолютный авторитет для каждого», — отметил Кузнецов.
Сожалеть можно только об одном — о том, что таких детских клиник в России немного, отметил в разговоре с URA.RU зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «В России очень большая потребность в таких больницах. Детские поликлиники вообще зачастую находятся в неприспособленных помещениях — на первых этажах жилых домов, — отметил Леонов. — Богатые регионы могут себе позволить такие проекты, а у регионов с дефицитом бюджетов фактически нет возможности участвовать в них. Но ведь дети везде дети, и все они достойны получать квалифицированную медицинскую помощь».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.