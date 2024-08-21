На время атаки беспилотников в московских аэропортах вводились ограничения

В трех московских аэропортах ночью вводились временные ограничения из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила Росавиация.
«Временные ограничения на фоне атаки беспилотников вводились ночью на работу аэропортов столичного региона — Внуково, Домодедово и Жуковский», — сообщили в Росавиации. Там добавили, что в этот период восемь самолетов ушли на запасные аэродромы.
Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала Москву 10 беспилотниками в ночь 21 августа. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все они были сбиты средствами ПВО. Аэропорты Москвы работают штатно после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Подмосковье.
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