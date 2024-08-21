На время атаки беспилотников в московских аэропортах вводились ограничения

Во Внуково, Домодедово и Жуковском вводили ограничения из-за атак БПЛА
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Временные ограничения вводились на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский
Временные ограничения вводились на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский Фото:

В трех московских аэропортах ночью вводились временные ограничения из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила Росавиация. 

«Временные ограничения на фоне атаки беспилотников вводились ночью на работу аэропортов столичного региона — Внуково, Домодедово и Жуковский», — сообщили в Росавиации. Там добавили, что в этот период восемь самолетов ушли на запасные аэродромы. 

Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала Москву 10 беспилотниками в ночь 21 августа. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все они были сбиты средствами ПВО. Аэропорты Москвы работают штатно после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Подмосковье.

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В трех московских аэропортах ночью вводились временные ограничения из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила Росавиация.  «Временные ограничения на фоне атаки беспилотников вводились ночью на работу аэропортов столичного региона — Внуково, Домодедово и Жуковский», — сообщили в Росавиации. Там добавили, что в этот период восемь самолетов ушли на запасные аэродромы.  Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала Москву 10 беспилотниками в ночь 21 августа. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все они были сбиты средствами ПВО. Аэропорты Москвы работают штатно после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Подмосковье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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