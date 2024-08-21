Блинкен: Израиль согласился на вывод войск из Газы

21 августа 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Сектор Газа и Израиль скоро должны договориться о прекращении огня Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США внесли предложение о перемирии между Израилем и сектором Газа после 10-месячной войны и будут добиваться прекращения огня между сторонами. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. «[Договор о прекращении огня] должен быть заключен. Он должен быть заключен в ближайшие дни, и мы сделаем все возможное, чтобы довести переговоры до финишной черты», — сообщил Энтони Блинкен. Его слова передали в CNBC . Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар назвал очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа «блефом». По его мнению, с помощью него Израиль хочет выиграть время для проведения военной кампании. Об этом сообщает RT. Военные действия между Израилем и Газой начались в октябре 2023 года. ХАМАС (палестинское религиозно-политическое и военное движение, признанное в Израиле и США террористическим) нанесло ракетные удары по городам Израиля. В ответ на это страна начала антитеррористическую операцию в Палестине. Затем она, по словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, переросла в войну и продолжается до сих пор. Эту информацию передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США внесли предложение о перемирии между Израилем и сектором Газа после 10-месячной войны и будут добиваться прекращения огня между сторонами. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. «[Договор о прекращении огня] должен быть заключен. Он должен быть заключен в ближайшие дни, и мы сделаем все возможное, чтобы довести переговоры до финишной черты», — сообщил Энтони Блинкен. Его слова передали в CNBC. Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар назвал очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа «блефом». По его мнению, с помощью него Израиль хочет выиграть время для проведения военной кампании. Об этом сообщает RT. Военные действия между Израилем и Газой начались в октябре 2023 года. ХАМАС (палестинское религиозно-политическое и военное движение, признанное в Израиле и США террористическим) нанесло ракетные удары по городам Израиля. В ответ на это страна начала антитеррористическую операцию в Палестине. Затем она, по словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, переросла в войну и продолжается до сих пор. Эту информацию передает 360.ru.