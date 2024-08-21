Белоусов обратился к бойцам СВО, воюющим в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в связи с освобождением Новгородского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство», — говорится в сообщении ведомства, цитирующем поздравительную телеграмму Белоусова.
В поздравлении подчеркивается, что действия бригады на сложных и ответственных направлениях отличаются массовым героизмом и стойкостью. Белоусов также добавил, что смелость бойцов подтверждает право соединения носить почетное наименование «гвардейская».
Ранее Белоусов направил поздравления личному составу и командованию первой отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады. Они успешно уничтожили оборону ВСУ на александро-калиновском направлении.
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