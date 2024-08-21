Ученые из Медицинского центра Лейпцигского университета (Германия), установили, что хроническая болезнь почек снижает качество жизни и повышает риск развития деменции. Об этом сообщил доктор Сильке Циммерман.
«Мы установили, что хроническая болезнь почек вызывает активацию микроглиальных клеток (клетки иммунной системы мозга, — прим.ред.), что негативно сказывается на работе мозга, в частности, нарушая калиевый баланс в нервных клетках», — цитирует «Ридус» одного из ведущих авторов исследования доктор Сильке Циммерман. Это открытие подчеркивает значимость связи между почечной недостаточностью и когнитивными нарушениями, которые могут привести к деменции.
Также выяснилось, что болезнь почек нарушает барьер определенных клеток мозга, что приводит к повышенной проницаемости сосудов и воспалительным реакциям. Сотрудники Медицинского центра из Германии планируют изучать биомаркеры, специальные индикаторы болезни, которые могут выявить когнитивные нарушения на ранних стадиях.
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