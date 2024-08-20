Российских мотоциклистов хотят обязать не шуметь двигателем

«Справедливая Россия» предложила ввести вставки на глушители для мотоциклов

21 августа 2024 в 05:59 Размер текста - 17 +

Шум от мотоциклов на улицах намерены исключить законодательно Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России предложили ввести обязательное использование специальных вставок в глушители для мотоциклов в черте города. С соответствующей инициативой к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «В последнее время из многих регионов поступает большое количество жалоб граждан на шум, вызванный ревущими двигателями мотоциклов. Особенно досаждают по ночам, когда один лихач своим ревом может разбудить весь район. Устройства для снижения шума двигателя, известные как „флейты“ или сайленсеры, стоят от 600 рублей и могут значительно уменьшить уровень шума», — цитирует Миронова « Коммерсант ». Издание также отмечает, что согласно СанПиНу 1996 года предельно допустимый уровень шума в жилых зонах установлен на уровне до 55 децибел днем и до 45 децибел ночью. При этом действующий технический регламент Таможенного союза позволяет максимальный уровень шума от двигателя мотоцикла до 96 децибел. За его превышение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Как сообщало URA.RU ранее, с предложением наказывать большими штрафами и временной конфискацией транспорта лихачей с громким выхлопом у автомобиля выступил депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев. Парламентарий тогда уточнил, что изымать транспортное средство предлагалось до завершения судебного разбирательства и проведения профилактических бесед с водителем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предложили ввести обязательное использование специальных вставок в глушители для мотоциклов в черте города. С соответствующей инициативой к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «В последнее время из многих регионов поступает большое количество жалоб граждан на шум, вызванный ревущими двигателями мотоциклов. Особенно досаждают по ночам, когда один лихач своим ревом может разбудить весь район. Устройства для снижения шума двигателя, известные как „флейты“ или сайленсеры, стоят от 600 рублей и могут значительно уменьшить уровень шума», — цитирует Миронова «Коммерсант». Издание также отмечает, что согласно СанПиНу 1996 года предельно допустимый уровень шума в жилых зонах установлен на уровне до 55 децибел днем и до 45 децибел ночью. При этом действующий технический регламент Таможенного союза позволяет максимальный уровень шума от двигателя мотоцикла до 96 децибел. За его превышение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Как сообщало URA.RU ранее, с предложением наказывать большими штрафами и временной конфискацией транспорта лихачей с громким выхлопом у автомобиля выступил депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев. Парламентарий тогда уточнил, что изымать транспортное средство предлагалось до завершения судебного разбирательства и проведения профилактических бесед с водителем.