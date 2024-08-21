Какие сервисы перестали работать в России и странах СНГ

В России и странах СНГ зафиксированы сбои в работе ряда популярных интернет-сервисов, таких как Telegram, Whatsapp, Discord. В Роскомнадзоре также зафиксировали масштабный сбой в работе мессенджеров. Какие сервисы перестали работать и что произошло — в материале URA.RU.
Где фиксируются сбои
Пользователи из России и стран СНГ столкнулись со значительными проблемами в работе нескольких ключевых интернет-платформ, включая Discord, Ростелеком, Steam, Wikipedia, GitHub, Roblox, Facebook (Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена)*, Google и российский портал сбой.рф. Ситуация усложнилась массовым сбоем в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, что было подтверждено Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.
Детали сбоя в мессенджерах
Согласно сообщению ЦМУ ССОП, зарегистрирован масштабный сбой, затрагивающий основные функции мессенджеров. В Telegram у части пользователей наблюдаются проблемы с отправкой сообщений и обновлением диалогов, процесс загрузки чатов становится бесконечным. Похожие проблемы возникли и в WhatsApp, где пользователи сталкиваются с трудностями при подключении к сети, а также с загрузкой диалогов и отправкой сообщений.
Возможные причины сбоя
На текущий момент специалисты изучают возможные причины произошедших сбоев. Одной из вероятных причин может быть техническая неполадка на серверах или же внешние атаки на инфраструктуру сервисов. Представитель РКН заявил РИА Новости, что сбои связаны с DDOS-атакой на операторов связи. На данный момент атака отражена Представители затронутых компаний пока не предоставили официальных комментариев относительно ситуации.
*принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена
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