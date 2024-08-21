Алаудинов призвал к перевороту граждан Европы и США. Видео

Алаудинов: жители США и Европы должны пойти против руководства своих стран

21 августа 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Алаудинов обвинил США и НАТО в развязывании ядерной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители США и Европы должны пойти против руководства стран, чтобы остановить развязывание ядерной войны. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. «Жителям Америки и Европы надо всем сказать. Либо вы все встанете и сделаете все для того чтобы остановить ваших фашиствующих руководителей и ваши войска, либо вы тоже окажетесь в зоне третьей мировой войны, когда на вас будут падать ядерные бомбы», — заявил Алаудинов в видеообращении в telegram-канале «Россия — страна героев». Он уточняет, что именно США и НАТО виноваты в развязывании ядерного конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители США и Европы должны пойти против руководства стран, чтобы остановить развязывание ядерной войны. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. «Жителям Америки и Европы надо всем сказать. Либо вы все встанете и сделаете все для того чтобы остановить ваших фашиствующих руководителей и ваши войска, либо вы тоже окажетесь в зоне третьей мировой войны, когда на вас будут падать ядерные бомбы», — заявил Алаудинов в видеообращении в telegram-канале «Россия — страна героев». Он уточняет, что именно США и НАТО виноваты в развязывании ядерного конфликта.