Алаудинов призвал к перевороту граждан Европы и США. Видео

Алаудинов: жители США и Европы должны пойти против руководства своих стран
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов обвинил США и НАТО в развязывании ядерной войны Фото:

Жители США и Европы должны пойти против руководства стран, чтобы остановить развязывание ядерной войны. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Жителям Америки и Европы надо всем сказать. Либо вы все встанете и сделаете все для того чтобы остановить ваших фашиствующих руководителей и ваши войска, либо вы тоже окажетесь в зоне третьей мировой войны, когда на вас будут падать ядерные бомбы», — заявил Алаудинов в видеообращении в telegram-канале «Россия — страна героев». Он уточняет, что именно США и НАТО виноваты в развязывании ядерного конфликта.

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Жители США и Европы должны пойти против руководства стран, чтобы остановить развязывание ядерной войны. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. «Жителям Америки и Европы надо всем сказать. Либо вы все встанете и сделаете все для того чтобы остановить ваших фашиствующих руководителей и ваши войска, либо вы тоже окажетесь в зоне третьей мировой войны, когда на вас будут падать ядерные бомбы», — заявил Алаудинов в видеообращении в telegram-канале «Россия — страна героев». Он уточняет, что именно США и НАТО виноваты в развязывании ядерного конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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