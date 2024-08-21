«Озон», «Авито» и «Вайлдберриз» помогут жителям Курской области с товарами первой необходимости

Правительство поддержало инициативу цифровых платформ о помощи Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти поддержали акцию "Озона", "Авито" и "Вайлдберриз" в поддержку жителей Курской области
Власти поддержали акцию "Озона", "Авито" и "Вайлдберриз" в поддержку жителей Курской области Фото:

Правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ об оказании помощи пострадавшим жителям Курской области. Обращения от ряда крупных коммерческих платформ поступили на имя заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Пострадавшим гражданам региона предложено воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья и трудоустройства, получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты на оплату товаров первой необходимости.

«Важно, чтобы жители Курской области получали помощь максимально оперативно. Поэтому помимо льгот и выплат государство также создаёт возможности, чтобы жителям Курской области могли помочь все желающие, в том числе и частный бизнес. Верификацию пострадавших граждан обеспечит государство. Таким образом, бизнес и граждане, присоединившиеся к акции, могут быть уверены в том, что помощь будет оказана именно тем, кто в ней нуждается. Мы также обеспечим адресное информирование пострадавших жителей о программах поддержки. Через портал госуслуг люди получат уведомления об этих инициативах», — сообщил Дмитрий Григоренко.

Акции в поддержку пострадавших жителей Курской области уже запустили «Озон», «Авито» и «Вайлдберриз». Организационное и техническое сопровождение процесса взаимодействия цифровых платформ с пострадавшими гражданами осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Подразделения ВСУ 6 августа атаковали Курскую область. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ об оказании помощи пострадавшим жителям Курской области. Обращения от ряда крупных коммерческих платформ поступили на имя заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Пострадавшим гражданам региона предложено воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья и трудоустройства, получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты на оплату товаров первой необходимости. «Важно, чтобы жители Курской области получали помощь максимально оперативно. Поэтому помимо льгот и выплат государство также создаёт возможности, чтобы жителям Курской области могли помочь все желающие, в том числе и частный бизнес. Верификацию пострадавших граждан обеспечит государство. Таким образом, бизнес и граждане, присоединившиеся к акции, могут быть уверены в том, что помощь будет оказана именно тем, кто в ней нуждается. Мы также обеспечим адресное информирование пострадавших жителей о программах поддержки. Через портал госуслуг люди получат уведомления об этих инициативах», — сообщил Дмитрий Григоренко. Акции в поддержку пострадавших жителей Курской области уже запустили «Озон», «Авито» и «Вайлдберриз». Организационное и техническое сопровождение процесса взаимодействия цифровых платформ с пострадавшими гражданами осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Подразделения ВСУ 6 августа атаковали Курскую область. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...