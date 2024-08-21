«Озон», «Авито» и «Вайлдберриз» помогут жителям Курской области с товарами первой необходимости

Правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ об оказании помощи пострадавшим жителям Курской области. Обращения от ряда крупных коммерческих платформ поступили на имя заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Пострадавшим гражданам региона предложено воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья и трудоустройства, получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты на оплату товаров первой необходимости.
«Важно, чтобы жители Курской области получали помощь максимально оперативно. Поэтому помимо льгот и выплат государство также создаёт возможности, чтобы жителям Курской области могли помочь все желающие, в том числе и частный бизнес. Верификацию пострадавших граждан обеспечит государство. Таким образом, бизнес и граждане, присоединившиеся к акции, могут быть уверены в том, что помощь будет оказана именно тем, кто в ней нуждается. Мы также обеспечим адресное информирование пострадавших жителей о программах поддержки. Через портал госуслуг люди получат уведомления об этих инициативах», — сообщил Дмитрий Григоренко.
Акции в поддержку пострадавших жителей Курской области уже запустили «Озон», «Авито» и «Вайлдберриз». Организационное и техническое сопровождение процесса взаимодействия цифровых платформ с пострадавшими гражданами осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Подразделения ВСУ 6 августа атаковали Курскую область. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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