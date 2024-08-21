Подполковник запаса рассказал, откуда в Подмосковье могли прилететь беспилотники

Беспилотники, которые сегодня ночью были уничтожены над Московской областью, могли быть запущены бойцами ВСУ из Курской области. Об этом сообщил подполковник запаса Роман Шкурлатов.
«Но я бы не исключал вероятности того, что их запустили с оккупированных территорий Курской области. Сейчас ничего не мешает противнику затащить пусковые установки через пока контролируемый ими участок госграницы и совершить запуск», — рассказал Шкурлатов в беседе с «Московским комсомольцем».
Современные дроны, используемые украинскими военными, способны преодолевать огромные расстояния благодаря запасу дальности. Предположительно, эти БПЛА созданы на Западе несмотря на то, что на них может стоять маркировка «сделано на Украине», добавил подполковник.
В ночь с 20 на 21 августа средства ПВО сбили над территорией России 45 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями.
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