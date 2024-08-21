SHOT: в Белгородской области предотвратили теракт на железной дороге

Было обнаружено три самодельных взрывных устройства
В Белгородской области предотвратили теракт на железной дороге в 53 километрах от украинской границы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Два самодельных взрывных устройства весом около пяти килограммов обнаружили на перегоне „Палатовка-Бирюч“ в полутора километрах от села Ливенка», — пишет telegram-канал. После их уничтожения было найдено еще одно устройство, заложенное в 100 метрах от двух других. Пострадавших нет.
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