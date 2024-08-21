SHOT: в Белгородской области предотвратили теракт на железной дороге

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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, рельсы, жд дорога, жд пути, ржд перевозки
Было обнаружено три самодельных взрывных устройства Фото:

В Белгородской области предотвратили теракт на железной дороге в 53 километрах от украинской границы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Два самодельных взрывных устройства весом около пяти килограммов обнаружили на перегоне „Палатовка-Бирюч“ в полутора километрах от села Ливенка», — пишет telegram-канал. После их уничтожения было найдено еще одно устройство, заложенное в 100 метрах от двух других. Пострадавших нет.

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В Белгородской области предотвратили теракт на железной дороге в 53 километрах от украинской границы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Два самодельных взрывных устройства весом около пяти килограммов обнаружили на перегоне „Палатовка-Бирюч“ в полутора километрах от села Ливенка», — пишет telegram-канал. После их уничтожения было найдено еще одно устройство, заложенное в 100 метрах от двух других. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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