21 августа 2024

«Страна.ua»: взрывы прогремели под Одессой

© Служба новостей «URA.RU»
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В одесских telegram-каналах также подтвердили сообщения о взрывах
В одесских telegram-каналах также подтвердили сообщения о взрывах Фото:

В Одесской области прогремели взрывы, до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. О звуках детонации написало украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Одесской области», — говорится в публикации, опубликованном в telegram-канале СМИ. До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в регионе. Информацию о взрывах также опубликовали местные telegram-каналы.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к сдаче Одессы. Представители подпольной организации «Дозор» отметили, что украинская армия заминировала мосты и дамбы в связи с возможным отступлением из города.

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В Одесской области прогремели взрывы, до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. О звуках детонации написало украинское издание «Страна.ua». «Сообщают о взрывах в Одесской области», — говорится в публикации, опубликованном в telegram-канале СМИ. До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в регионе. Информацию о взрывах также опубликовали местные telegram-каналы. Ранее стало известно о подготовке ВСУ к сдаче Одессы. Представители подпольной организации «Дозор» отметили, что украинская армия заминировала мосты и дамбы в связи с возможным отступлением из города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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