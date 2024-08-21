«Страна.ua»: взрывы прогремели под Одессой

В Одесской области прогремели взрывы, до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. О звуках детонации написало украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Одесской области», — говорится в публикации, опубликованном в telegram-канале СМИ. До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в регионе. Информацию о взрывах также опубликовали местные telegram-каналы.
Ранее стало известно о подготовке ВСУ к сдаче Одессы. Представители подпольной организации «Дозор» отметили, что украинская армия заминировала мосты и дамбы в связи с возможным отступлением из города.
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