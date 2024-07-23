Российских блогеров хотят обязать жертвовать часть дохода на соцпроекты

В Ассоциации блогеров и агенств (АБА) готовят законопроект, который обяжет профессиональных блогеров отдавать 5% объема рекламы под социальную. Эту информацию подтвердила сама АБА.
«Обязанность отдавать 5% объема рекламы под социальную <…> хотят распространить на профессиональных блогеров. Соответствующий законопроект готовят в профильной ассоциации», — сообщила ассоциация «Коммерсанту». Там добавили, что в настоящее время такая обязанность уже возложена на крупные сайты и СМИ.
Ранее в Госдуме сообщали, что законопроект о запрете рекламы для российских юридических и физических лиц в заблокированных соцсетях может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Тогда АБА обратилась к депутату Антону Горелкину с просьбой не ограничивать рекламные интеграции в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещенной организацией в России).
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