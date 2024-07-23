Российских блогеров хотят обязать жертвовать часть дохода на соцпроекты

23 июля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Блогеров хотят обязать делать социальную рекламу, как это делают СМИ и крупные сайты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ассоциации блогеров и агенств (АБА) готовят законопроект, который обяжет профессиональных блогеров отдавать 5% объема рекламы под социальную. Эту информацию подтвердила сама АБА. «Обязанность отдавать 5% объема рекламы под социальную <…> хотят распространить на профессиональных блогеров. Соответствующий законопроект готовят в профильной ассоциации», — сообщила ассоциация «Коммерсанту». Там добавили, что в настоящее время такая обязанность уже возложена на крупные сайты и СМИ. Ранее в Госдуме сообщали, что законопроект о запрете рекламы для российских юридических и физических лиц в заблокированных соцсетях может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Тогда АБА обратилась к депутату Антону Горелкину с просьбой не ограничивать рекламные интеграции в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещенной организацией в России). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ассоциации блогеров и агенств (АБА) готовят законопроект, который обяжет профессиональных блогеров отдавать 5% объема рекламы под социальную. Эту информацию подтвердила сама АБА. «Обязанность отдавать 5% объема рекламы под социальную <…> хотят распространить на профессиональных блогеров. Соответствующий законопроект готовят в профильной ассоциации», — сообщила ассоциация «Коммерсанту». Там добавили, что в настоящее время такая обязанность уже возложена на крупные сайты и СМИ. Ранее в Госдуме сообщали, что законопроект о запрете рекламы для российских юридических и физических лиц в заблокированных соцсетях может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Тогда АБА обратилась к депутату Антону Горелкину с просьбой не ограничивать рекламные интеграции в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещенной организацией в России).