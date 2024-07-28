Патрушев: Киев просит переговоры с Россией для передышки в спецоперации

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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, патрушев николай
Киеву нужен отдых от боевых действий, считает Николай Патрушев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев начал говорить о мирных переговорах с Москвой, чтобы восстановиться на фронте. Такое заявление сделал помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Заявления Киева на тему переговоров с Россией нужны Украине для передышки в военных действиях», — сообщил Патрушев. Его слова передает РИА Новости.

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Киев начал говорить о мирных переговорах с Москвой, чтобы восстановиться на фронте. Такое заявление сделал помощник президента РФ Николай Патрушев. «Заявления Киева на тему переговоров с Россией нужны Украине для передышки в военных действиях», — сообщил Патрушев. Его слова передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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