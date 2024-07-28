Патрушев: Киев просит переговоры с Россией для передышки в спецоперации

Киеву нужен отдых от боевых действий, считает Николай Патрушев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев начал говорить о мирных переговорах с Москвой, чтобы восстановиться на фронте. Такое заявление сделал помощник президента РФ Николай Патрушев.
«Заявления Киева на тему переговоров с Россией нужны Украине для передышки в военных действиях», — сообщил Патрушев. Его слова передает РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.