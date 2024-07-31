Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн

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TikTok не исполнил предписание Роскомнадзора, сообщили в суде
TikTok не исполнил предписание Роскомнадзора, сообщили в суде Фото:

Столичный суд привлек к административной ответственности TikTok Pte.Ltd. Социальная сеть должна выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора.

«Столичный суд привлек к административной ответственности TikTok Pte.Ltd. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех млн рублей», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В результате вступления в силу закона о фейках о российской армии, социальная сеть TikTok остановила трансляцию и размещение новых роликов из России 6 марта 2022 года. Пользователям из России также недоступен просмотр контента из других стран. Однако в 2024 году появилась информация, что социальная сеть вновь работает. 

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Столичный суд привлек к административной ответственности TikTok Pte.Ltd. Социальная сеть должна выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. «Столичный суд привлек к административной ответственности TikTok Pte.Ltd. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех млн рублей», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. В результате вступления в силу закона о фейках о российской армии, социальная сеть TikTok остановила трансляцию и размещение новых роликов из России 6 марта 2022 года. Пользователям из России также недоступен просмотр контента из других стран. Однако в 2024 году появилась информация, что социальная сеть вновь работает. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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