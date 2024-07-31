Медведев: бюджет России должен работать на победу в СВО

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет должен работать на победу России в СВО Фото:

Федеральный бюджет России в 2025-27 годах должен работать на победу российской стороны в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Федеральный бюджет 2025-2027 должен выполнять все социальные обязательства и работать на Победу в СВО», — подчеркнул Медведев в ходе встречи с депутатами «Единой России». Слова зампреда приводит telegram-канал партии.

По словам Медведева, бюджет РФ должен позволить реализовать все национальные цели народной программы, обозначенных российским президентом Владимиром Путиным до 2030 года. Сейчас идет работа по «согласованию параметров бюджета в правительстве».

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Федеральный бюджет России в 2025-27 годах должен работать на победу российской стороны в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Федеральный бюджет 2025-2027 должен выполнять все социальные обязательства и работать на Победу в СВО», — подчеркнул Медведев в ходе встречи с депутатами «Единой России». Слова зампреда приводит telegram-канал партии. По словам Медведева, бюджет РФ должен позволить реализовать все национальные цели народной программы, обозначенных российским президентом Владимиром Путиным до 2030 года. Сейчас идет работа по «согласованию параметров бюджета в правительстве».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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