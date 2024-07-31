Медведев: бюджет России должен работать на победу в СВО

Федеральный бюджет России в 2025-27 годах должен работать на победу российской стороны в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Федеральный бюджет 2025-2027 должен выполнять все социальные обязательства и работать на Победу в СВО», — подчеркнул Медведев в ходе встречи с депутатами «Единой России». Слова зампреда приводит
По словам Медведева, бюджет РФ должен позволить реализовать все национальные цели народной программы, обозначенных российским президентом Владимиром Путиным до 2030 года. Сейчас идет работа по «согласованию параметров бюджета в правительстве».
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