Медведев: бюджет России должен работать на победу в СВО

31 июля 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет должен работать на победу России в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральный бюджет России в 2025-27 годах должен работать на победу российской стороны в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Федеральный бюджет 2025-2027 должен выполнять все социальные обязательства и работать на Победу в СВО», — подчеркнул Медведев в ходе встречи с депутатами «Единой России». Слова зампреда приводит telegram -канал партии. По словам Медведева, бюджет РФ должен позволить реализовать все национальные цели народной программы, обозначенных российским президентом Владимиром Путиным до 2030 года. Сейчас идет работа по «согласованию параметров бюджета в правительстве». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральный бюджет России в 2025-27 годах должен работать на победу российской стороны в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Федеральный бюджет 2025-2027 должен выполнять все социальные обязательства и работать на Победу в СВО», — подчеркнул Медведев в ходе встречи с депутатами «Единой России». Слова зампреда приводит telegram-канал партии. По словам Медведева, бюджет РФ должен позволить реализовать все национальные цели народной программы, обозначенных российским президентом Владимиром Путиным до 2030 года. Сейчас идет работа по «согласованию параметров бюджета в правительстве».