04 августа 2024

Регионы приняли рекомендации Минкульта после скандального концерта Бузовой в Уфе

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , минкульт РФ, министерство культуры рф, табличка
Как минимум 12 регионов приняли рекомендации Минкульта Фото:

Не менее 12 регионов в составе России приняли рекомендации Министерства культуры о внешнем виде артистов, выступающих на мероприятиях без ограничений по возрасту. Об инициативе ведомства стало известно в июле, после скандального выступления артистки Ольги Бузовой в столице Башкортостана.

«Власти как минимум 12 регионов приняли рекомендации Министерства культуры, которые касаются внешнего вида артистов, выступающих на мероприятиях без возрастных ограничений», — сообщают «Известия». Отмечается, что документ ведомства сообщает о соответствии внешнего вида выступающих и морально-этическим нормам.

Рекомендации не содержат конкретных требований к одежде артистов. Документ призывает уделить дополнительное внимание внешнему виду выступающих, особенно на государственных и муниципальных площадках. Тем не менее, в Белгородской области были назначены ответственные лица, которые посещают генеральные репетиции и отслеживают внешний вид артистов на соответствие требований

Ольга Бузова вызвала скандал из-за чрезмерно откровенного наряда на концерте в День защиты детей в Уфе. Певица появилась на фестивале VK Fest 1 июня в кожаном купальнике и чулках перед аудиторией, половина которой состояла из детей. Зрители резко раскритиковали Бузову за неуместный выбор одежды на мероприятии для семьи.

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Не менее 12 регионов в составе России приняли рекомендации Министерства культуры о внешнем виде артистов, выступающих на мероприятиях без ограничений по возрасту. Об инициативе ведомства стало известно в июле, после скандального выступления артистки Ольги Бузовой в столице Башкортостана. «Власти как минимум 12 регионов приняли рекомендации Министерства культуры, которые касаются внешнего вида артистов, выступающих на мероприятиях без возрастных ограничений», — сообщают «Известия». Отмечается, что документ ведомства сообщает о соответствии внешнего вида выступающих и морально-этическим нормам. Рекомендации не содержат конкретных требований к одежде артистов. Документ призывает уделить дополнительное внимание внешнему виду выступающих, особенно на государственных и муниципальных площадках. Тем не менее, в Белгородской области были назначены ответственные лица, которые посещают генеральные репетиции и отслеживают внешний вид артистов на соответствие требований Ольга Бузова вызвала скандал из-за чрезмерно откровенного наряда на концерте в День защиты детей в Уфе. Певица появилась на фестивале VK Fest 1 июня в кожаном купальнике и чулках перед аудиторией, половина которой состояла из детей. Зрители резко раскритиковали Бузову за неуместный выбор одежды на мероприятии для семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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