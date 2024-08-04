Регионы приняли рекомендации Минкульта после скандального концерта Бузовой в Уфе

05 августа 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Как минимум 12 регионов приняли рекомендации Минкульта Фото: Антон Белицкий Не менее 12 регионов в составе России приняли рекомендации Министерства культуры о внешнем виде артистов, выступающих на мероприятиях без ограничений по возрасту. Об инициативе ведомства стало известно в июле, после скандального выступления артистки Ольги Бузовой в столице Башкортостана. «Власти как минимум 12 регионов приняли рекомендации Министерства культуры, которые касаются внешнего вида артистов, выступающих на мероприятиях без возрастных ограничений», — сообщают «Известия». Отмечается, что документ ведомства сообщает о соответствии внешнего вида выступающих и морально-этическим нормам. Рекомендации не содержат конкретных требований к одежде артистов. Документ призывает уделить дополнительное внимание внешнему виду выступающих, особенно на государственных и муниципальных площадках. Тем не менее, в Белгородской области были назначены ответственные лица, которые посещают генеральные репетиции и отслеживают внешний вид артистов на соответствие требований Ольга Бузова вызвала скандал из-за чрезмерно откровенного наряда на концерте в День защиты детей в Уфе. Певица появилась на фестивале VK Fest 1 июня в кожаном купальнике и чулках перед аудиторией, половина которой состояла из детей. Зрители резко раскритиковали Бузову за неуместный выбор одежды на мероприятии для семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не менее 12 регионов в составе России приняли рекомендации Министерства культуры о внешнем виде артистов, выступающих на мероприятиях без ограничений по возрасту. Об инициативе ведомства стало известно в июле, после скандального выступления артистки Ольги Бузовой в столице Башкортостана. «Власти как минимум 12 регионов приняли рекомендации Министерства культуры, которые касаются внешнего вида артистов, выступающих на мероприятиях без возрастных ограничений», — сообщают «Известия». Отмечается, что документ ведомства сообщает о соответствии внешнего вида выступающих и морально-этическим нормам. Рекомендации не содержат конкретных требований к одежде артистов. Документ призывает уделить дополнительное внимание внешнему виду выступающих, особенно на государственных и муниципальных площадках. Тем не менее, в Белгородской области были назначены ответственные лица, которые посещают генеральные репетиции и отслеживают внешний вид артистов на соответствие требований Ольга Бузова вызвала скандал из-за чрезмерно откровенного наряда на концерте в День защиты детей в Уфе. Певица появилась на фестивале VK Fest 1 июня в кожаном купальнике и чулках перед аудиторией, половина которой состояла из детей. Зрители резко раскритиковали Бузову за неуместный выбор одежды на мероприятии для семьи.