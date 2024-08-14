В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

В Ростовской области сбили украинский БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Ростовской области был уничтожен дрон ВСУ, по предварительным данным, пострадавших не обнаружено. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Около 07:00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА», — написал Голубев в своем
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