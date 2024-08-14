В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
В Ростовской области сбили украинский БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области был уничтожен дрон ВСУ, по предварительным данным, пострадавших не обнаружено. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Около 07:00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не обнаружено.

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В Ростовской области был уничтожен дрон ВСУ, по предварительным данным, пострадавших не обнаружено. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Около 07:00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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