На Кинбурнской косе уничтожены наемники из Польши с нацистской символикой. Об этом сообщил командир расчета ПТРК с позывным Настроение. Информация о ходе спецоперации и карта военных действий в материале URA.RU.
БПЛА ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в ДНР
Ударные беспилотники российской группировки уничтожили гаубицу ВСУ под населенным пунктом Часов Яр в донецком направлении, сорвав попытку ротации противника. В результате операции было уничтожено артиллерийское оборудование и сорваны планы украинских войск по смене позиций.
Каховское направление
Российская группировка «Днепр» успешно предотвратила перегруппировку украинских войск. Начальник пресс-центра группировки сообщил, что российские силы уничтожили плавсредства ВСУ, которые пытались высадиться на левом берегу реки Днепр.
На Кинбурнской косе
В ночь с восьмое на девятое августа российские десантники успешно отбили попытку высадки с помощью плавсредств украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнской косе. По свидетельству десантника, среди противника были иностранцы, включая польских военнослужащих. У них были обнаружены шевроны, документы и специальные знаки в виде жетонов. Также на теле были татуировки с нацистской символикой. Вооружение врага включало американские винтовки и пулеметы, а также наступательные гранаты импортного производства.
Авдеевское направление
ВС РФ на авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ. Экипаж танка Т-80 поддерживал штурмовые группы и уничтожал укрепления противника благодаря прямой наводке. По информации Минобороны, экипаж танка выдержал множественные минометные удары, удары FPV-дронов и артиллерии.
Ореховское направление
Российский боец с позывным Амур рассказал об успешной операции по уничтожению танка ВСУ на Ореховском направлении. Расчет гаубицы «Мста-Б» эффективно использовал БПЛА для обнаружения и уничтожения противника, что позволило предотвратить попытки наступления со стороны украинских сил.
Пентагон заявил об успехах российских войск под Покровском в ДНР
Пентагон подтвердил, что российские войска продвигаются в районе Красноармейска (Покровск) в ДНР. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил постепенные успехи ВС РФ на этом направлении, несмотря на тяжелые бои.
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