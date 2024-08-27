На Кинбурнской косе уничтожены наемники из Польши: карта СВО на Украине 27 августа

Офицер ВС РФ: на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников

27 августа 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ и тем самым сорвали тем самым ротацию противника Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Кинбурнской косе уничтожены наемники из Польши с нацистской символикой. Об этом сообщил командир расчета ПТРК с позывным Настроение. Информация о ходе спецоперации и карта военных действий в материале URA.RU. БПЛА ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в ДНР Ударные беспилотники российской группировки уничтожили гаубицу ВСУ под населенным пунктом Часов Яр в донецком направлении, сорвав попытку ротации противника. В результате операции было уничтожено артиллерийское оборудование и сорваны планы украинских войск по смене позиций. Каховское направление Российская группировка «Днепр» успешно предотвратила перегруппировку украинских войск. Начальник пресс-центра группировки сообщил, что российские силы уничтожили плавсредства ВСУ, которые пытались высадиться на левом берегу реки Днепр. На Кинбурнской косе В ночь с восьмое на девятое августа российские десантники успешно отбили попытку высадки с помощью плавсредств украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнской косе. По свидетельству десантника, среди противника были иностранцы, включая польских военнослужащих. У них были обнаружены шевроны, документы и специальные знаки в виде жетонов. Также на теле были татуировки с нацистской символикой. Вооружение врага включало американские винтовки и пулеметы, а также наступательные гранаты импортного производства. Авдеевское направление ВС РФ на авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ. Экипаж танка Т-80 поддерживал штурмовые группы и уничтожал укрепления противника благодаря прямой наводке. По информации Минобороны, экипаж танка выдержал множественные минометные удары, удары FPV-дронов и артиллерии. Ореховское направление Российский боец с позывным Амур рассказал об успешной операции по уничтожению танка ВСУ на Ореховском направлении. Расчет гаубицы «Мста-Б» эффективно использовал БПЛА для обнаружения и уничтожения противника, что позволило предотвратить попытки наступления со стороны украинских сил. Пентагон заявил об успехах российских войск под Покровском в ДНР Пентагон подтвердил, что российские войска продвигаются в районе Красноармейска (Покровск) в ДНР. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил постепенные успехи ВС РФ на этом направлении, несмотря на тяжелые бои. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Кинбурнской косе уничтожены наемники из Польши с нацистской символикой. Об этом сообщил командир расчета ПТРК с позывным Настроение. Информация о ходе спецоперации и карта военных действий в материале URA.RU. Ударные беспилотники российской группировки уничтожили гаубицу ВСУ под населенным пунктом Часов Яр в донецком направлении, сорвав попытку ротации противника. В результате операции было уничтожено артиллерийское оборудование и сорваны планы украинских войск по смене позиций. Российская группировка «Днепр» успешно предотвратила перегруппировку украинских войск. Начальник пресс-центра группировки сообщил, что российские силы уничтожили плавсредства ВСУ, которые пытались высадиться на левом берегу реки Днепр. В ночь с восьмое на девятое августа российские десантники успешно отбили попытку высадки с помощью плавсредств украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнской косе. По свидетельству десантника, среди противника были иностранцы, включая польских военнослужащих. У них были обнаружены шевроны, документы и специальные знаки в виде жетонов. Также на теле были татуировки с нацистской символикой. Вооружение врага включало американские винтовки и пулеметы, а также наступательные гранаты импортного производства. ВС РФ на авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ. Экипаж танка Т-80 поддерживал штурмовые группы и уничтожал укрепления противника благодаря прямой наводке. По информации Минобороны, экипаж танка выдержал множественные минометные удары, удары FPV-дронов и артиллерии. Российский боец с позывным Амур рассказал об успешной операции по уничтожению танка ВСУ на Ореховском направлении. Расчет гаубицы «Мста-Б» эффективно использовал БПЛА для обнаружения и уничтожения противника, что позволило предотвратить попытки наступления со стороны украинских сил. Пентагон подтвердил, что российские войска продвигаются в районе Красноармейска (Покровск) в ДНР. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил постепенные успехи ВС РФ на этом направлении, несмотря на тяжелые бои.