Председатель Европарламента назначила главой своего аппарата мужа своей сестры

Роберта Метсола, председатель Европарламента, назначила главой своего аппарата Мэттью Табоне, мужа своей сестры. Об этом сообщает издание Politico.
«Председатель Европейского парламента Роберта Метсола назначила своего зятя главой своей администрации», — говорится в тексте издания. Отмечается, что она предложила кандидатуру Табоне еще в конце 2022 года, однако впоследствии воздержалась из-за «Катаргейта», скандала «деньги за влияние», который вызвал потрясение в Европе.
Табоне начал работать в Европарламенте с 2013 года, когда Метсола стала депутатом от Мальты, а в 2015 году он женился на ее сестре. Назначение вызвало критику со стороны другого мальтийского депутата ЕП Алекса Агиуса Салибы, который охарактеризовал его как «необузданное кумовство».
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