Председатель Европарламента назначила главой своего аппарата мужа своей сестры

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Председатель Европарламента Роберта Метсола назначила мужа сестры главой своей администрации
Председатель Европарламента Роберта Метсола назначила мужа сестры главой своей администрации Фото:

Роберта Метсола, председатель Европарламента, назначила главой своего аппарата Мэттью Табоне, мужа своей сестры. Об этом сообщает издание Politico.

«Председатель Европейского парламента Роберта Метсола назначила своего зятя главой своей администрации», — говорится в тексте издания. Отмечается, что она предложила кандидатуру Табоне еще в конце 2022 года, однако впоследствии воздержалась из-за «Катаргейта», скандала «деньги за влияние», который вызвал потрясение в Европе.

Табоне начал работать в Европарламенте с 2013 года, когда Метсола стала депутатом от Мальты, а в 2015 году он женился на ее сестре. Назначение вызвало критику со стороны другого мальтийского депутата ЕП Алекса Агиуса Салибы, который охарактеризовал его как «необузданное кумовство».

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Роберта Метсола, председатель Европарламента, назначила главой своего аппарата Мэттью Табоне, мужа своей сестры. Об этом сообщает издание Politico. «Председатель Европейского парламента Роберта Метсола назначила своего зятя главой своей администрации», — говорится в тексте издания. Отмечается, что она предложила кандидатуру Табоне еще в конце 2022 года, однако впоследствии воздержалась из-за «Катаргейта», скандала «деньги за влияние», который вызвал потрясение в Европе. Табоне начал работать в Европарламенте с 2013 года, когда Метсола стала депутатом от Мальты, а в 2015 году он женился на ее сестре. Назначение вызвало критику со стороны другого мальтийского депутата ЕП Алекса Агиуса Салибы, который охарактеризовал его как «необузданное кумовство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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