Десять ошибок, из-за которых мы плохо спим

Чикагский университет: плохой сон грозит организму многими расстройствами

12 сентября 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Взрослому рекомендуется спать от семи до девяти часов, но это количество подходит не всем Фото: Илья Московец © URA.RU Плохой сон негативно влияет на здоровье человека. Он ухудшает концентрацию внимания, память, повышает раздражительность и ослабляет иммунитет. Об ошибках, которые мешают качественному сну, сообщил «Ридус» со ссылкой на слова американских врачей. 1. Не знать, сколько вам нужно спать В среднем взрослому человеку рекомендуется спать от семи до девяти часов. Однако это количество подходит не всем, поэтому нужно обращать внимание на свои особенности, отмечает доктор Центра расстройств сна Чикагского университета Кеннет Ли. «Люди склонны недооценивать количество сна, в котором они нуждаются», — считает врач. По его словам, если человек замечает раздражительность или потерю концентрации в течение дня, то нужно попробовать спать дольше. 2. Есть слишком много или мало Чувство голода и дискомфорт из-за переедания тоже могут помешать заснуть. Избежать этого поможет трехразовое питание примерно в одно и то же время, сообщает профессор психиатрии и поведенческого здоровья в Медицинском колледже штата Пенсильвания Хулио Фернандес-Мендоса. 3. Сидеть в телефоне перед сном Синий свет от экранов телефонов, телевизоров и других устройств повышает бдительность человека. Специалист по медицине сна в клинике Майо Патрисио Эскаланте отмечает, что контент, который человек смотрит перед сном возбуждает и не дает уснуть. 4. Не расслабляться «Важно, чтобы у вас было по крайней мере 30-60 минут на то, чтобы расслабиться и заняться чем-нибудь непродуктивным, прежде чем переходить ко сну», — рассказала младший сотрудник поведенческой медицины сна в центре расстройств сна клиники Кливленда Алайна Тиани. По словам Эскаланте, уменьшить тревожность и беспокойство перед сном поможет записывание задач на следующий день заранее. 5. Спать слишком много Сон днем может зарядить человека энергией, если он длится менее получаса. В противном случае режим сна собьется, так как органиму понадобится другое время для отдыха. 6. Проводить много времени в кровати без сна Врачи рекомендуют использовать кровать только для сна, а не для работы или других повседневных дел. «Чем больше времени вы проводите там без сна, тем больше ваше тело к этому привыкает», — отмечает Ли. По его словам, во время бессонницы лучше встать с кровати и заняться чем-то расслабляющим. 7. Не высыпаться в будние дни Исследование 2022 года, опубликованное в Trends in Neuroscience, показало, что после одной-двух недель дефицита сна можно восстановить сонливость и настроение за несколько дней качественного сна, но бдительность все равно становится хуже. 8. Непостоянный график сна Врачи рекомендуют не менять время пробуждения и засыпания в выходные и будние дни, чтобы организм смог привыкнуть. По словам Фернандес-Мендоса, если человек проснется на несколько часов позже, чем обычно, то может вызвать у себя «социальную смену часовых поясов». 9. Употреблять много кофеина и алкоголя Для усвоения кофеина в организме требуется восемь часов, отмечает Эскаланте. Употребление большого количества алкоголя перед сном нарушает циклы сна и приводит к прерывистому сну, отмечается в мсследовании 2014 года. 10. Беспокоиться о сне «Если вы целый день беспокоитесь о том, что будете плохо спать, то, скорее всего, так оно и случится», — рассказывает Фернандес-Мендоса. Нужно постараться расслабиться, в этом может помочь выполнение будничных дел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Плохой сон негативно влияет на здоровье человека. Он ухудшает концентрацию внимания, память, повышает раздражительность и ослабляет иммунитет. Об ошибках, которые мешают качественному сну, сообщил «Ридус» со ссылкой на слова американских врачей. В среднем взрослому человеку рекомендуется спать от семи до девяти часов. Однако это количество подходит не всем, поэтому нужно обращать внимание на свои особенности, отмечает доктор Центра расстройств сна Чикагского университета Кеннет Ли. «Люди склонны недооценивать количество сна, в котором они нуждаются», — считает врач. По его словам, если человек замечает раздражительность или потерю концентрации в течение дня, то нужно попробовать спать дольше. Чувство голода и дискомфорт из-за переедания тоже могут помешать заснуть. Избежать этого поможет трехразовое питание примерно в одно и то же время, сообщает профессор психиатрии и поведенческого здоровья в Медицинском колледже штата Пенсильвания Хулио Фернандес-Мендоса. Синий свет от экранов телефонов, телевизоров и других устройств повышает бдительность человека. Специалист по медицине сна в клинике Майо Патрисио Эскаланте отмечает, что контент, который человек смотрит перед сном возбуждает и не дает уснуть. «Важно, чтобы у вас было по крайней мере 30-60 минут на то, чтобы расслабиться и заняться чем-нибудь непродуктивным, прежде чем переходить ко сну», — рассказала младший сотрудник поведенческой медицины сна в центре расстройств сна клиники Кливленда Алайна Тиани. По словам Эскаланте, уменьшить тревожность и беспокойство перед сном поможет записывание задач на следующий день заранее. Сон днем может зарядить человека энергией, если он длится менее получаса. В противном случае режим сна собьется, так как органиму понадобится другое время для отдыха. Врачи рекомендуют использовать кровать только для сна, а не для работы или других повседневных дел. «Чем больше времени вы проводите там без сна, тем больше ваше тело к этому привыкает», — отмечает Ли. По его словам, во время бессонницы лучше встать с кровати и заняться чем-то расслабляющим. Исследование 2022 года, опубликованное в Trends in Neuroscience, показало, что после одной-двух недель дефицита сна можно восстановить сонливость и настроение за несколько дней качественного сна, но бдительность все равно становится хуже. Врачи рекомендуют не менять время пробуждения и засыпания в выходные и будние дни, чтобы организм смог привыкнуть. По словам Фернандес-Мендоса, если человек проснется на несколько часов позже, чем обычно, то может вызвать у себя «социальную смену часовых поясов». Для усвоения кофеина в организме требуется восемь часов, отмечает Эскаланте. Употребление большого количества алкоголя перед сном нарушает циклы сна и приводит к прерывистому сну, отмечается в мсследовании 2014 года. «Если вы целый день беспокоитесь о том, что будете плохо спать, то, скорее всего, так оно и случится», — рассказывает Фернандес-Мендоса. Нужно постараться расслабиться, в этом может помочь выполнение будничных дел.