Мишустин утвердил список стран с противоречащими России ценностями

Правительство России утвердило перечень стран, чья политика противоречит традиционным российским ценностям. Список включает в себя 47 государств. Документ
В список, среди прочих, попали США, Великобритания, ФРГ, Франция, Япония, Украина, Эстония, Польша и другие страны. Поводом для внесения в перечень стала политика по навязыванию деструктивных неолиберальных идеологических установок, которые противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Из стран Евросоюза в перечень не попали Словакия и Венгрия. Из стран НАТО — Турция. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
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