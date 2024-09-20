Мишустин утвердил список стран с противоречащими России ценностями

20 сентября 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

В список попали США и Украина Фото: Официальный сайт президента Украины Правительство России утвердило перечень стран, чья политика противоречит традиционным российским ценностям. Список включает в себя 47 государств. Документ опубликован на портале правовых актов. В список, среди прочих, попали США, Великобритания, ФРГ, Франция, Япония, Украина, Эстония, Польша и другие страны. Поводом для внесения в перечень стала политика по навязыванию деструктивных неолиберальных идеологических установок, которые противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Из стран Евросоюза в перечень не попали Словакия и Венгрия. Из стран НАТО — Турция. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России утвердило перечень стран, чья политика противоречит традиционным российским ценностям. Список включает в себя 47 государств. Документ опубликован на портале правовых актов. В список, среди прочих, попали США, Великобритания, ФРГ, Франция, Япония, Украина, Эстония, Польша и другие страны. Поводом для внесения в перечень стала политика по навязыванию деструктивных неолиберальных идеологических установок, которые противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Из стран Евросоюза в перечень не попали Словакия и Венгрия. Из стран НАТО — Турция. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.