Мишустин утвердил список стран с противоречащими России ценностями

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг, stock
В список попали США и Украина Фото:

Правительство России утвердило перечень стран, чья политика противоречит традиционным российским ценностям. Список включает в себя 47 государств. Документ опубликован на портале правовых актов.

В список, среди прочих, попали США, Великобритания, ФРГ, Франция, Япония, Украина, Эстония, Польша и другие страны. Поводом для внесения в перечень стала политика по навязыванию деструктивных неолиберальных идеологических установок, которые противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Из стран Евросоюза в перечень не попали Словакия и Венгрия. Из стран НАТО — Турция. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

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Правительство России утвердило перечень стран, чья политика противоречит традиционным российским ценностям. Список включает в себя 47 государств. Документ опубликован на портале правовых актов. В список, среди прочих, попали США, Великобритания, ФРГ, Франция, Япония, Украина, Эстония, Польша и другие страны. Поводом для внесения в перечень стала политика по навязыванию деструктивных неолиберальных идеологических установок, которые противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Из стран Евросоюза в перечень не попали Словакия и Венгрия. Из стран НАТО — Турция. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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