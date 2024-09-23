Магазин в Красноярском крае, где семья купила пельмени, работал с нарушениями

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Продукты, которыми отравилась семья, поступали в магазин «Олимп» с ветеринарными нарушениями, передает Россельхознадзор Фото:
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В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Владелец магазина «Олимп» в Красной Сопке Красноярского края, где семья отравилась пельменями, работал с нарушениями ветеринарных требований. Об этом сообщил Россельхознадзор.

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«Управлением Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» установлено, что за 2024 год в адрес магазина на продукцию животного происхождения оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ (ВСД)». Ветеринарные документы на пельмени, которые, предположительно, могла употребить пострадавшая семья, оформлены в ФГИС «Меркурий» только 23 сентября», — отмечает ведомство на своем официальном сайте.

Ветеринарное свидетельство — это документы, подтверждающие безопасность животных грузов и продуктов животного происхождения. До этого в магазин «Олимп» поступали продукты без сопроводительных ветеринарных документов. Отмечается, что пельмени, которыми отравилась семья, были неизвестного происхождения.

В Красноярском крае 21 сентября семья отравилась пельменями. Известно о гибели четверых детей, передает 360.RU. Родители были госпитализированы. Сейчас они пришли в сознание. В СКР сообщили, что отец семейства единственный принял лекарство.

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Владелец магазина «Олимп» в Красной Сопке Красноярского края, где семья отравилась пельменями, работал с нарушениями ветеринарных требований. Об этом сообщил Россельхознадзор. «Управлением Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» установлено, что за 2024 год в адрес магазина на продукцию животного происхождения оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ (ВСД)». Ветеринарные документы на пельмени, которые, предположительно, могла употребить пострадавшая семья, оформлены в ФГИС «Меркурий» только 23 сентября», — отмечает ведомство на своем официальном сайте. Ветеринарное свидетельство — это документы, подтверждающие безопасность животных грузов и продуктов животного происхождения. До этого в магазин «Олимп» поступали продукты без сопроводительных ветеринарных документов. Отмечается, что пельмени, которыми отравилась семья, были неизвестного происхождения. В Красноярском крае 21 сентября семья отравилась пельменями. Известно о гибели четверых детей, передает 360.RU. Родители были госпитализированы. Сейчас они пришли в сознание. В СКР сообщили, что отец семейства единственный принял лекарство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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