Магазин в Красноярском крае, где семья купила пельмени, работал с нарушениями

23 сентября 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Владелец магазина «Олимп» в Красной Сопке Красноярского края, где семья отравилась пельменями, работал с нарушениями ветеринарных требований. Об этом сообщил Россельхознадзор. «Управлением Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» установлено, что за 2024 год в адрес магазина на продукцию животного происхождения оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ (ВСД)». Ветеринарные документы на пельмени, которые, предположительно, могла употребить пострадавшая семья, оформлены в ФГИС «Меркурий» только 23 сентября», — отмечает ведомство на своем официальном сайте. Ветеринарное свидетельство — это документы, подтверждающие безопасность животных грузов и продуктов животного происхождения. До этого в магазин «Олимп» поступали продукты без сопроводительных ветеринарных документов. Отмечается, что пельмени, которыми отравилась семья, были неизвестного происхождения. В Красноярском крае 21 сентября семья отравилась пельменями. Известно о гибели четверых детей, передает 360.RU. Родители были госпитализированы. Сейчас они пришли в сознание. В СКР сообщили, что отец семейства единственный принял лекарство.