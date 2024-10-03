ВС РФ ударили по энергетическим объектам, которые обеспечивали деятельность ВСУ

Объекты энергетики Украины были поражены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные ударили по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали военные действия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
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