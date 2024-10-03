ВС РФ ударили по энергетическим объектам, которые обеспечивали деятельность ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Объекты энергетики Украины были поражены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ударили по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали военные действия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные ударили по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали военные действия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...