Военный эксперт раскрыл смысл битвы за Покровск

Город Покровск в ДНР является крупным военным узлом для ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Живов.
«Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является крупным военным узлом Вооруженных сил Украины, через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы», — заявил Алексей Живов в разговоре с «
Также Живов добавил, что взятие города даст преимущество России, ведь армия сможет обрушить линию фронта в ДНР. На данный момент ВСУ стягивают к городу дополнительные силы. Поэтому эксперт считает, что населенный пункт будет освобожден ближе к Новому году.
Ранее сообщалось, что экономика Украины упадет в случае, если они потеряют контроль над Покровском. В городе находится важное производство чугуна.
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