Военный эксперт раскрыл смысл битвы за Покровск

Военный эксперт Алексей Живов назвал Покровск крупным военным узлом для ВСУ

12 октября 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Покровск является крупным военным узлом ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Город Покровск в ДНР является крупным военным узлом для ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Живов. «Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является крупным военным узлом Вооруженных сил Украины, через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы», — заявил Алексей Живов в разговоре с « Лентой.ру ». Также Живов добавил, что взятие города даст преимущество России, ведь армия сможет обрушить линию фронта в ДНР. На данный момент ВСУ стягивают к городу дополнительные силы. Поэтому эксперт считает, что населенный пункт будет освобожден ближе к Новому году. Ранее сообщалось, что экономика Украины упадет в случае, если они потеряют контроль над Покровском. В городе находится важное производство чугуна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Город Покровск в ДНР является крупным военным узлом для ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Живов. «Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является крупным военным узлом Вооруженных сил Украины, через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы», — заявил Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру». Также Живов добавил, что взятие города даст преимущество России, ведь армия сможет обрушить линию фронта в ДНР. На данный момент ВСУ стягивают к городу дополнительные силы. Поэтому эксперт считает, что населенный пункт будет освобожден ближе к Новому году. Ранее сообщалось, что экономика Украины упадет в случае, если они потеряют контроль над Покровском. В городе находится важное производство чугуна.