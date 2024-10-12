Военный эксперт раскрыл смысл битвы за Покровск

Военный эксперт Алексей Живов назвал Покровск крупным военным узлом для ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, штурм, всу, чвк, наемник, штурмовик, stock
Покровск является крупным военным узлом ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Покровск в ДНР является крупным военным узлом для ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Живов.

«Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является крупным военным узлом Вооруженных сил Украины, через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы», — заявил Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру».

Также Живов добавил, что взятие города даст преимущество России, ведь армия сможет обрушить линию фронта в ДНР. На данный момент ВСУ стягивают к городу дополнительные силы. Поэтому эксперт считает, что населенный пункт будет освобожден ближе к Новому году.

Ранее сообщалось, что экономика Украины упадет в случае, если они потеряют контроль над Покровском. В городе находится важное производство чугуна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Город Покровск в ДНР является крупным военным узлом для ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Живов. «Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является крупным военным узлом Вооруженных сил Украины, через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы», — заявил Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру». Также Живов добавил, что взятие города даст преимущество России, ведь армия сможет обрушить линию фронта в ДНР. На данный момент ВСУ стягивают к городу дополнительные силы. Поэтому эксперт считает, что населенный пункт будет освобожден ближе к Новому году. Ранее сообщалось, что экономика Украины упадет в случае, если они потеряют контроль над Покровском. В городе находится важное производство чугуна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...