Красноярские школьники заступились за физика-квардробера

Школьники из Красноярска поддержали физика-квадробера Виктора Касьянова. Ребята запустили челендж в поддержку педагога. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Красноярские школьники запустили челлендж в поддержку физика-квадробера. Дети просят [его] не расстраиваться и вернуться в школу», — заявил telegram-канал. По словам школьников действия педагога помогали им справлять со стрессом, а также легче усваивать материал.
Отмечается, что после публикаций в СМИ школа заняла сторону Касьянова. Дети рисуют плакаты со словами поддержки и просят любимого педагога вернуться в родные пенаты.
Ранее сообщалось, что педагог из Красноярска был принят за квадробера, из-за того, что прыгал как заяц и гавкал. Так он проводил физминутки для учеников. Мужчина уже покинул школу, написав заявление по собственному желанию в начале октября.
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