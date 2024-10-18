Красноярские школьники заступились за физика-квардробера

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Из Красноярской школы уволился учитель физики, который вел себя как квадробер
Из Красноярской школы уволился учитель физики, который вел себя как квадробер Фото:

Школьники из Красноярска поддержали физика-квадробера Виктора Касьянова. Ребята запустили челендж в поддержку педагога. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Красноярские школьники запустили челлендж в поддержку физика-квадробера. Дети просят [его] не расстраиваться и вернуться в школу», — заявил telegram-канал. По словам школьников действия педагога помогали им справлять со стрессом, а также легче усваивать материал.

Красноярские школьники рисуют плакаты в поддержку физика-квадробера
Красноярские школьники рисуют плакаты в поддержку физика-квадробера
Фото:

Отмечается, что после публикаций в СМИ школа заняла сторону Касьянова. Дети рисуют плакаты со словами поддержки и просят любимого педагога вернуться в родные пенаты.

Ранее сообщалось, что педагог из Красноярска был принят за квадробера, из-за того, что прыгал как заяц и гавкал. Так он проводил физминутки для учеников. Мужчина уже покинул школу, написав заявление по собственному желанию в начале октября.

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Школьники из Красноярска поддержали физика-квадробера Виктора Касьянова. Ребята запустили челендж в поддержку педагога. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Красноярские школьники запустили челлендж в поддержку физика-квадробера. Дети просят [его] не расстраиваться и вернуться в школу», — заявил telegram-канал. По словам школьников действия педагога помогали им справлять со стрессом, а также легче усваивать материал. Отмечается, что после публикаций в СМИ школа заняла сторону Касьянова. Дети рисуют плакаты со словами поддержки и просят любимого педагога вернуться в родные пенаты. Ранее сообщалось, что педагог из Красноярска был принят за квадробера, из-за того, что прыгал как заяц и гавкал. Так он проводил физминутки для учеников. Мужчина уже покинул школу, написав заявление по собственному желанию в начале октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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