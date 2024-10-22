Власти США поздравили Молдову с результатами недавнего референдума, который подтверждает курс страны на вступление в Евросоюз. В ответ на это заместитель председателя Совфеда Константин Косачев сообщил, что результаты референдума могут быть сфальсифицированы. Задав риторический вопрос, где находятся Европа, США и Молдавия, политик отметил, что все это является кривым глобусом Украины.
«Где Вашингтон, где Европа и где Молдавия? И с какой стати ЕС — это Европа? Ах да, это же зазеркалье… Глобус Украины, да и то кривой», — заявил Косачев в своем telegram-канале.
Согласно данным референдума, общество Молдовы разделилось практически поровну по вопросу интеграции в Евросоюз. Подобное вызывает вопросы о представительности и точности результатов голосования. Несмотря на это, поддержка западных стран, в частности США, влияет на политический курс Молдовы.
Кроме того, Константин Косачев заявил, что страна не обеспечила нужные условия для голосования, они не соответствовали международным стандартам. По его словам, молдавским гражданам навязали позицию безальтернативности «европейского пути», передает RT.
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