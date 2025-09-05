Песков назвал Трампа циничным

Президент США Дональд Трамп в хорошем смысле циничен и отличается прагматичным, бизнес-ориентированным подходом к международным вопросам, что облегчает переговоры по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Трамп гораздо более конструктивный [чем европейские лидеры], он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен», — сказал Песков в интервью aif.ru. Он также отметил, что американский лидер делает все, чтобы прекратить военные конфликты. Поэтому его позиция поможет решить украинский кризис.
Ранее представители российского руководства не раз отмечали различие позиций нынешнего и предыдущих американских лидеров по вопросу урегулирования ситуации на Украине. При этом в администрации Трампа не раз заявляли о стремлении к сокращению внешнеполитических конфликтов и поиску компромиссных решений на мировой арене.
