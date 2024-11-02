Власти Австралии передали Украине снятые с вооружения планирующие бомбы

02 ноября 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Австралия передала Украине планирующие бомбы JDAM-ER, которые ранее были сняты со вооружения. Об этом сообщают журналисты. Передача этих боеприпасов является частью военной поддержки Киева со стороны Австралии. «Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения», — пишет Australian Defence Magazine. Такое решение подчеркивает продолжающуюся помощь Австралии Украине в условиях ее конфликта с Россией. По данным издания, неизвестно точное количество переданных Киеву бомб и дата их поставки. Ранее в апреле 2024 года Австралия уже подтверждала передачу Украине снарядов класса «воздух-земля». А в июле сообщалось о дополнительной передаче аналогичных боеприпасов, пишет RT. Тогда речь шла о пакете помощи с ракетами для систем противоракетной обороны (ПРО), противотанковых вооружений и боеприпасов для артиллерии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Австралия передала Украине планирующие бомбы JDAM-ER, которые ранее были сняты со вооружения. Об этом сообщают журналисты. Передача этих боеприпасов является частью военной поддержки Киева со стороны Австралии. «Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения», — пишет Australian Defence Magazine. Такое решение подчеркивает продолжающуюся помощь Австралии Украине в условиях ее конфликта с Россией. По данным издания, неизвестно точное количество переданных Киеву бомб и дата их поставки. Ранее в апреле 2024 года Австралия уже подтверждала передачу Украине снарядов класса «воздух-земля». А в июле сообщалось о дополнительной передаче аналогичных боеприпасов, пишет RT. Тогда речь шла о пакете помощи с ракетами для систем противоракетной обороны (ПРО), противотанковых вооружений и боеприпасов для артиллерии.