Власти Австралии передали Украине снятые с вооружения планирующие бомбы

Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ERФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Австралия передала Украине планирующие бомбы JDAM-ER, которые ранее были сняты со вооружения. Об этом сообщают журналисты. Передача этих боеприпасов является частью военной поддержки Киева со стороны Австралии.
«Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения», — пишет Australian Defence Magazine. Такое решение подчеркивает продолжающуюся помощь Австралии Украине в условиях ее конфликта с Россией. По данным издания, неизвестно точное количество переданных Киеву бомб и дата их поставки.
Ранее в апреле 2024 года Австралия уже подтверждала передачу Украине снарядов класса «воздух-земля». А в июле сообщалось о дополнительной передаче аналогичных боеприпасов, пишет RT. Тогда речь шла о пакете помощи с ракетами для систем противоракетной обороны (ПРО), противотанковых вооружений и боеприпасов для артиллерии.
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Австралия передала Украине планирующие бомбы JDAM-ER, которые ранее были сняты со вооружения. Об этом сообщают журналисты. Передача этих боеприпасов является частью военной поддержки Киева со стороны Австралии. «Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения», — пишет Australian Defence Magazine. Такое решение подчеркивает продолжающуюся помощь Австралии Украине в условиях ее конфликта с Россией. По данным издания, неизвестно точное количество переданных Киеву бомб и дата их поставки. Ранее в апреле 2024 года Австралия уже подтверждала передачу Украине снарядов класса «воздух-земля». А в июле сообщалось о дополнительной передаче аналогичных боеприпасов, пишет RT. Тогда речь шла о пакете помощи с ракетами для систем противоракетной обороны (ПРО), противотанковых вооружений и боеприпасов для артиллерии.