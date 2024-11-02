02 ноября 2024

Власти Австралии передали Украине снятые с вооружения планирующие бомбы

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Выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК. stock, снаряд, боеприпас, бомба, фаб, опк, stock
Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER Фото:

Австралия передала Украине планирующие бомбы JDAM-ER, которые ранее были сняты со вооружения. Об этом сообщают журналисты. Передача этих боеприпасов является частью военной поддержки Киева со стороны Австралии.

«Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения», — пишет Australian Defence Magazine. Такое решение подчеркивает продолжающуюся помощь Австралии Украине в условиях ее конфликта с Россией. По данным издания, неизвестно точное количество переданных Киеву бомб и дата их поставки.

Ранее в апреле 2024 года Австралия уже подтверждала передачу Украине снарядов класса «воздух-земля». А в июле сообщалось о дополнительной передаче аналогичных боеприпасов, пишет RT. Тогда речь шла о пакете помощи с ракетами для систем противоракетной обороны (ПРО), противотанковых вооружений и боеприпасов для артиллерии.

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Австралия передала Украине планирующие бомбы JDAM-ER, которые ранее были сняты со вооружения. Об этом сообщают журналисты. Передача этих боеприпасов является частью военной поддержки Киева со стороны Австралии. «Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения», — пишет Australian Defence Magazine. Такое решение подчеркивает продолжающуюся помощь Австралии Украине в условиях ее конфликта с Россией. По данным издания, неизвестно точное количество переданных Киеву бомб и дата их поставки. Ранее в апреле 2024 года Австралия уже подтверждала передачу Украине снарядов класса «воздух-земля». А в июле сообщалось о дополнительной передаче аналогичных боеприпасов, пишет RT. Тогда речь шла о пакете помощи с ракетами для систем противоракетной обороны (ПРО), противотанковых вооружений и боеприпасов для артиллерии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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