В России стали больше интересоваться книгами Трампа и Харрис

Книги кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харис пользуются популярностью среди российских читателей. Интерес вырос на фоне выборов в Америке, которые пройдут 5 ноября. Такой вывод сделали в книжной сети «Читай-город» после проведенного исследования.
«В 2024 года интерес к книгам кандидата в президенты Дональда Трампа в сети книжных магазинов вырос в полтора раза… Также россияне стали активнее читать книгу другого кандидата в президенты Камалы Харрис — ее автобиография вышла в 2021 году, но основной пик продаж пришелся на 2024 год», — говорится в материалах исследования. На них ссылается агентство РИА Новости.
Отмечается, что больше всего россиян интересовала книга кандидата от Республиканской партии — Дональда Трампа «Думай как чемпион». В рейтинге продаж она заняла 19-е место. Экземпляры этой книги россияне покупают в четыре раза чаще, чем автобиографию кандидата от Демократической партии — Камалы Харрис.
Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету в истории страны на них будет избран 47-й глава страны. Новый американский президент по итогам выборов вступит в должность 20 января 2025 года.
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