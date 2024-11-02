В Госдуме прокомментировали разрешение гражданам Чехии вступить в ряды ВСУ

Слуцкий: Павел подписал смертный приговор для отправившихся в ряды ВСУ чехов

03 ноября 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Павел разрешил чехам вступить в ряды ВСУ Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным Силам Украины (ВСУ), одобряя их участие в боевых действиях против России. Это решение вызвало резкую критику со стороны ряда политиков, включая высказывания Леонида Слуцкого, который осудил действия чешского лидера. «На самом деле — подписал своим согражданам смертный приговор ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод неонацистского киевского режима», — написал Слуцкий. По его мнению, участие 60 чехов в ВСУ не принесет изменений на украинском фронте, но станет плохим прецедентом для Чехии. Кроме того, Слуцкий выразил уверенность в неизбежности победы России, несмотря на усиления со стороны иностранных бойцов: «Как отступали под натиском российских войск, так укрофашисты вместе с „солдатами удачи“ и будут отступать по всей линии фронта. Как гибли, так и будут погибать от русских ударов возмездия. <…> Победа неизбежно будет за нами», — добавил он. Президент Чехии Петр Павел дал разрешение шестидесяти гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Филипп Платош. По его данным, всего президенту было подано свыше 180 заявлений от чехов с просьбой разрешить им вступить в ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным Силам Украины (ВСУ), одобряя их участие в боевых действиях против России. Это решение вызвало резкую критику со стороны ряда политиков, включая высказывания Леонида Слуцкого, который осудил действия чешского лидера. «На самом деле — подписал своим согражданам смертный приговор ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод неонацистского киевского режима», — написал Слуцкий. По его мнению, участие 60 чехов в ВСУ не принесет изменений на украинском фронте, но станет плохим прецедентом для Чехии. Кроме того, Слуцкий выразил уверенность в неизбежности победы России, несмотря на усиления со стороны иностранных бойцов: «Как отступали под натиском российских войск, так укрофашисты вместе с „солдатами удачи“ и будут отступать по всей линии фронта. Как гибли, так и будут погибать от русских ударов возмездия. <…> Победа неизбежно будет за нами», — добавил он. Президент Чехии Петр Павел дал разрешение шестидесяти гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Филипп Платош. По его данным, всего президенту было подано свыше 180 заявлений от чехов с просьбой разрешить им вступить в ВСУ.