02 ноября 2024

В Госдуме прокомментировали разрешение гражданам Чехии вступить в ряды ВСУ

Слуцкий: Павел подписал смертный приговор для отправившихся в ряды ВСУ чехов
© Служба новостей «URA.RU»
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Павел разрешил чехам вступить в ряды ВСУ Фото:
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Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным Силам Украины (ВСУ), одобряя их участие в боевых действиях против России. Это решение вызвало резкую критику со стороны ряда политиков, включая высказывания Леонида Слуцкого, который осудил действия чешского лидера.

«На самом деле — подписал своим согражданам смертный приговор ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод неонацистского киевского режима», — написал Слуцкий. По его мнению, участие 60 чехов в ВСУ не принесет изменений на украинском фронте, но станет плохим прецедентом для Чехии.

Кроме того, Слуцкий выразил уверенность в неизбежности победы России, несмотря на усиления со стороны иностранных бойцов: «Как отступали под натиском российских войск, так укрофашисты вместе с „солдатами удачи“ и будут отступать по всей линии фронта. Как гибли, так и будут погибать от русских ударов возмездия. <…> Победа неизбежно будет за нами», — добавил он.

Президент Чехии Петр Павел дал разрешение шестидесяти гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Филипп Платош. По его данным, всего президенту было подано свыше 180 заявлений от чехов с просьбой разрешить им вступить в ВСУ.

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Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным Силам Украины (ВСУ), одобряя их участие в боевых действиях против России. Это решение вызвало резкую критику со стороны ряда политиков, включая высказывания Леонида Слуцкого, который осудил действия чешского лидера. «На самом деле — подписал своим согражданам смертный приговор ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод неонацистского киевского режима», — написал Слуцкий. По его мнению, участие 60 чехов в ВСУ не принесет изменений на украинском фронте, но станет плохим прецедентом для Чехии. Кроме того, Слуцкий выразил уверенность в неизбежности победы России, несмотря на усиления со стороны иностранных бойцов: «Как отступали под натиском российских войск, так укрофашисты вместе с „солдатами удачи“ и будут отступать по всей линии фронта. Как гибли, так и будут погибать от русских ударов возмездия. <…> Победа неизбежно будет за нами», — добавил он. Президент Чехии Петр Павел дал разрешение шестидесяти гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Филипп Платош. По его данным, всего президенту было подано свыше 180 заявлений от чехов с просьбой разрешить им вступить в ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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