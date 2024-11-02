Минздрав Турции отреагировал на сообщение о массовом заражении россиян неизвестным вирусом

Минздрав Турции опроверг данные о массовом заражении российских туристов вирусом
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Антальи не получают массовых жалоб на заражение вирусной инфекцией
Власти Антальи не получают массовых жалоб на заражение вирусной инфекцией Фото:

Минздрав Турции опроверг информацию о массовом заражении российских туристов вирусом в Анталье, которая распространилась в СМИ и telegram-каналах. Об этом ведомство рассказало агентству РИА Новости. 

«Негативной ситуации, о которой сообщают СМИ, согласно полученным нами данным из местных медицинских учреждений, нет», — заявили РИА Новости в ведомстве. Там добавили, что местные власти не фиксируют массовых жалоб, однако при возникновении такой необходимости они предпримут все необходимые действия для обеспечения безопасности туристов.

По информации Генерального консульства РФ в Анталье, переданной агентству РИА Новости, несмотря на обращения туристов в медицинские учреждения с жалобами на повышенную температуру, профильные организации Антальи не зафиксировали массовой вспышки заболеваемости. Запросов по этому вопросу через телефонную линию экстренной связи российского дипломатического представительства не зарегистрировано.

Ранее telegram-канал Shot опубликовал сообщение о том, что на побережье Белека в Турции зафиксирована вспышка заболевания. Согласно информации Shot, некоторые туристы начинают испытывать симптомы уже после возвращения в Россию, в то время как другие сталкиваются с вирусом во время полета домой. Издание Life.ru также сообщило о резком увеличении случаев заражения вирусом коксаки в Белеке.

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Минздрав Турции опроверг информацию о массовом заражении российских туристов вирусом в Анталье, которая распространилась в СМИ и telegram-каналах. Об этом ведомство рассказало агентству РИА Новости.  «Негативной ситуации, о которой сообщают СМИ, согласно полученным нами данным из местных медицинских учреждений, нет», — заявили РИА Новости в ведомстве. Там добавили, что местные власти не фиксируют массовых жалоб, однако при возникновении такой необходимости они предпримут все необходимые действия для обеспечения безопасности туристов. По информации Генерального консульства РФ в Анталье, переданной агентству РИА Новости, несмотря на обращения туристов в медицинские учреждения с жалобами на повышенную температуру, профильные организации Антальи не зафиксировали массовой вспышки заболеваемости. Запросов по этому вопросу через телефонную линию экстренной связи российского дипломатического представительства не зарегистрировано. Ранее telegram-канал Shot опубликовал сообщение о том, что на побережье Белека в Турции зафиксирована вспышка заболевания. Согласно информации Shot, некоторые туристы начинают испытывать симптомы уже после возвращения в Россию, в то время как другие сталкиваются с вирусом во время полета домой. Издание Life.ru также сообщило о резком увеличении случаев заражения вирусом коксаки в Белеке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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