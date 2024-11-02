Минздрав Украины заявил о непригодности питьевой воды в стране

02 ноября 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Замминистра здравоохранения Украины заявила, что вся питьевая вода в стране — техническая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Министерстве здравоохранения Украины сообщили о несоответствии качества питьевой воды в стране европейским стандартам. Отсутствие таких норм привело к тому, что вся питьевая вода в стране считается технической. Об этом заявила заместитель министра профильного ведомства Марина Слободниченко. «Европейский Союз требует от нас закрепить стандарты для питьевой воды на законодательном уровне, чтобы контролировать их соблюдение. Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды — только техническая», — приводит слова Слободниченко ТАСС. В случае введения европейских стандартов тарифы на воду могут снизиться, так как потребители будут платить именно за техническую воду, заявила Слободниченко. Ао ее мнению, это приведет к уменьшению поступлений в бюджет. Она также подчеркнула сложность процесса адаптации украинских стандартов к европейским, указывая на значительные временные и финансовые затраты. Ранее сообщалось, что отопительный сезон на Украине на грани срыва. За месяц до его начала предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики) страны прекратили подачу горячей воды в дома, а также инициировали собственное банкротство. Советница министра энергетики страны Елена Зеркаль заявила, что украинские ТЭС готовы к зиме только на 30%. По ее словам, чтобы избежать отключение электроэнергии, необходимо ускорить процесс восстановления объектов генерации, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили о несоответствии качества питьевой воды в стране европейским стандартам. Отсутствие таких норм привело к тому, что вся питьевая вода в стране считается технической. Об этом заявила заместитель министра профильного ведомства Марина Слободниченко. «Европейский Союз требует от нас закрепить стандарты для питьевой воды на законодательном уровне, чтобы контролировать их соблюдение. Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды — только техническая», — приводит слова Слободниченко ТАСС. В случае введения европейских стандартов тарифы на воду могут снизиться, так как потребители будут платить именно за техническую воду, заявила Слободниченко. Ао ее мнению, это приведет к уменьшению поступлений в бюджет. Она также подчеркнула сложность процесса адаптации украинских стандартов к европейским, указывая на значительные временные и финансовые затраты. Ранее сообщалось, что отопительный сезон на Украине на грани срыва. За месяц до его начала предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики) страны прекратили подачу горячей воды в дома, а также инициировали собственное банкротство. Советница министра энергетики страны Елена Зеркаль заявила, что украинские ТЭС готовы к зиме только на 30%. По ее словам, чтобы избежать отключение электроэнергии, необходимо ускорить процесс восстановления объектов генерации, пишет RT.