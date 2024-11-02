02 ноября 2024

На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Киеве Фото:

Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине подверглась повреждениям из-за взрывов, произошедших в субботу. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — сообщили в Telegram-канале «Общественного». Это привело к существенным временным задержкам в расписании движения поездов.

В субботу вечером в Киевской области были зафиксированы взрывы, вызванные активностью украинских систем противовоздушной обороны, сообщила областная военная администрация Украины. В опубликованном в Telegram-канале администрации сообщении указывается: «Киевская область! Силы ПВО отрабатывают по установленным целям». Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

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Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине подверглась повреждениям из-за взрывов, произошедших в субботу. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». «Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — сообщили в Telegram-канале «Общественного». Это привело к существенным временным задержкам в расписании движения поездов. В субботу вечером в Киевской области были зафиксированы взрывы, вызванные активностью украинских систем противовоздушной обороны, сообщила областная военная администрация Украины. В опубликованном в Telegram-канале администрации сообщении указывается: «Киевская область! Силы ПВО отрабатывают по установленным целям». Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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