На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура

03 ноября 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Киеве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине подверглась повреждениям из-за взрывов, произошедших в субботу. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». «Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — сообщили в Telegram-канале «Общественного». Это привело к существенным временным задержкам в расписании движения поездов. В субботу вечером в Киевской области были зафиксированы взрывы, вызванные активностью украинских систем противовоздушной обороны, сообщила областная военная администрация Украины. В опубликованном в Telegram-канале администрации сообщении указывается: «Киевская область! Силы ПВО отрабатывают по установленным целям». Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине подверглась повреждениям из-за взрывов, произошедших в субботу. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». «Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — сообщили в Telegram-канале «Общественного». Это привело к существенным временным задержкам в расписании движения поездов. В субботу вечером в Киевской области были зафиксированы взрывы, вызванные активностью украинских систем противовоздушной обороны, сообщила областная военная администрация Украины. В опубликованном в Telegram-канале администрации сообщении указывается: «Киевская область! Силы ПВО отрабатывают по установленным целям». Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.