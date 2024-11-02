Чем могут похвастаться богатые и образованные люди

Американские ученые: богатые и образованные реже впадают в старческое слабоумие
© Служба новостей «URA.RU»
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Наличие высшего образования на 43% снижает вероятность развития деменции
Наличие высшего образования на 43% снижает вероятность развития деменции Фото:

Люди с высшим образованием и высоким уровнем достатка меньше подвержены деменции и слабоумию в старости. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе после проведения исследования.

«Люди из более благополучных в социально–экономическом отношении слоев общества (особенно с высшим образованием и высокой квалификацией), а также представители самой богатой трети населения, с меньшей вероятностью переходили от здорового состояния к умеренным когнитивным нарушениям и от них к деменции», — готовится в исследовании. Информацию приводит «Ридус». 

По словам ученых, наличие высшего образования способно снизить на 43% вероятность появления когнитивных нарушений. Тогда как принадлежность к состоятельной части населения уменьшает на 26% развитие деменции. Исследователи предполагают, что такой эффект связан с большими интеллектуальными затратами, которые требует умственная работа. Она способствует укреплению мозгового резерва и защищает людей от когнитивных нарушений в старости.

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Люди с высшим образованием и высоким уровнем достатка меньше подвержены деменции и слабоумию в старости. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе после проведения исследования. «Люди из более благополучных в социально–экономическом отношении слоев общества (особенно с высшим образованием и высокой квалификацией), а также представители самой богатой трети населения, с меньшей вероятностью переходили от здорового состояния к умеренным когнитивным нарушениям и от них к деменции», — готовится в исследовании. Информацию приводит «Ридус».  По словам ученых, наличие высшего образования способно снизить на 43% вероятность появления когнитивных нарушений. Тогда как принадлежность к состоятельной части населения уменьшает на 26% развитие деменции. Исследователи предполагают, что такой эффект связан с большими интеллектуальными затратами, которые требует умственная работа. Она способствует укреплению мозгового резерва и защищает людей от когнитивных нарушений в старости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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