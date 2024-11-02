Чем могут похвастаться богатые и образованные люди

Люди с высшим образованием и высоким уровнем достатка меньше подвержены деменции и слабоумию в старости. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе после проведения исследования.
«Люди из более благополучных в социально–экономическом отношении слоев общества (особенно с высшим образованием и высокой квалификацией), а также представители самой богатой трети населения, с меньшей вероятностью переходили от здорового состояния к умеренным когнитивным нарушениям и от них к деменции», — готовится в исследовании. Информацию приводит «Ридус».
По словам ученых, наличие высшего образования способно снизить на 43% вероятность появления когнитивных нарушений. Тогда как принадлежность к состоятельной части населения уменьшает на 26% развитие деменции. Исследователи предполагают, что такой эффект связан с большими интеллектуальными затратами, которые требует умственная работа. Она способствует укреплению мозгового резерва и защищает людей от когнитивных нарушений в старости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.