В ФРГ арестовали шпиона из США, работавшего на Китай

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В Германии был задержан гражданин США, который работал на представителей КНР
В Германии был задержан гражданин США, который работал на представителей КНР Фото:

В Германии задержали гражданина США, подозреваемого в передаче секретной информации Китаю. Об этом сообщила генпрокуратура ФРГ.

«До недавнего времени Мартин Д. работал на вооруженные силы США в Германии. В 2024 году он связался с китайскими правительственными чиновниками и предложил передать конфиденциальную военную информацию США китайской разведке», — написали на сайте немецкого ведомства.

Мужчину арестовали в четверг, 7 ноября, во Франкфурте-на-Майне. По данным следствия, подозреваемый планировал использовать полученную в ходе своей работы информацию для контактов с китайскими официальными лицами.

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В Германии задержали гражданина США, подозреваемого в передаче секретной информации Китаю. Об этом сообщила генпрокуратура ФРГ. «До недавнего времени Мартин Д. работал на вооруженные силы США в Германии. В 2024 году он связался с китайскими правительственными чиновниками и предложил передать конфиденциальную военную информацию США китайской разведке», — написали на сайте немецкого ведомства. Мужчину арестовали в четверг, 7 ноября, во Франкфурте-на-Майне. По данным следствия, подозреваемый планировал использовать полученную в ходе своей работы информацию для контактов с китайскими официальными лицами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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