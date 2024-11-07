В ФРГ арестовали шпиона из США, работавшего на Китай

В Германии задержали гражданина США, подозреваемого в передаче секретной информации Китаю. Об этом сообщила генпрокуратура ФРГ.
«До недавнего времени Мартин Д. работал на вооруженные силы США в Германии. В 2024 году он связался с китайскими правительственными чиновниками и предложил передать конфиденциальную военную информацию США китайской разведке», — написали на сайте немецкого ведомства.
Мужчину арестовали в четверг, 7 ноября, во Франкфурте-на-Майне. По данным следствия, подозреваемый планировал использовать полученную в ходе своей работы информацию для контактов с китайскими официальными лицами.
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