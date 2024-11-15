Life: в квартире миллиардера Озерского на Арбате произошел пожар

В квартире известного миллиардера Дмитрия Озерского произошел пожар. Инцидент случился в его апартаментах на Арбате, в Староконюшенном переулке. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
«Я в данный момент нахожусь вне города и ничего не знаю о произошедшем,» — сообщает издание Life. Пожар быстро был ликвидирован прибывшими на место пожарными бригадами. По предварительным данным, никто не пострадал. Местные жители утверждают, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.
Дмитрий Озерский является председателем совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, специализирующегося на добыче краба. На момент пожара он находился не в городе и о ЧП не знал.
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