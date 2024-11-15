Life: в квартире миллиардера Озерского на Арбате произошел пожар

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В квартире бизнесмена Озерского загорелась мебель
В квартире бизнесмена Озерского загорелась мебель Фото:

В квартире известного миллиардера Дмитрия Озерского произошел пожар. Инцидент случился в его апартаментах на Арбате, в Староконюшенном переулке. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

«Я в данный момент нахожусь вне города и ничего не знаю о произошедшем,» — сообщает издание Life. Пожар быстро был ликвидирован прибывшими на место пожарными бригадами. По предварительным данным, никто не пострадал. Местные жители утверждают, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Дмитрий Озерский является председателем совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, специализирующегося на добыче краба. На момент пожара он находился не в городе и о ЧП не знал. 

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В квартире известного миллиардера Дмитрия Озерского произошел пожар. Инцидент случился в его апартаментах на Арбате, в Староконюшенном переулке. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. «Я в данный момент нахожусь вне города и ничего не знаю о произошедшем,» — сообщает издание Life. Пожар быстро был ликвидирован прибывшими на место пожарными бригадами. По предварительным данным, никто не пострадал. Местные жители утверждают, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Дмитрий Озерский является председателем совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, специализирующегося на добыче краба. На момент пожара он находился не в городе и о ЧП не знал. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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