Школьников по всей России хотят проверять на знание традиционных ценностей

В следующем году Минпросвещения РФ планирует изменить курс обучения по обществознанию, больше ориентировав его на традиционные ценности. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Главное, что теперь в число навыков, которые ребята усваивают при изучении предмета, включено умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности», — поделилась депутат. Ее слова передает «Парламентская Газета».
По словам Лантратовой, содержание курса стало более ориентированным на практические навыки. Она отметила, что таким образом в стране уходят от главной проблемы обществознания — переизбытка западными теориями. Вместо них курс будет ориентирован на российские ценностные установки.
Важно, что нововведения, принятые в траектории обучения дисциплины, также могут отразиться и на экзаменах по обществознанию. Новый стандарт должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
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