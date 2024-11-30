Школьников по всей России хотят проверять на знание традиционных ценностей

Депутат Лантратова: обществознание в школах ориентируют на традиционные ценности
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День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург , школьник, линейка, день знаний
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В следующем году Минпросвещения РФ планирует изменить курс обучения по обществознанию, больше ориентировав его на традиционные ценности. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Главное, что теперь в число навыков, которые ребята усваивают при изучении предмета, включено умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности», — поделилась депутат. Ее слова передает «Парламентская Газета».

По словам Лантратовой, содержание курса стало более ориентированным на практические навыки. Она отметила, что таким образом в стране уходят от главной проблемы обществознания — переизбытка западными теориями. Вместо них курс будет ориентирован на российские ценностные установки.

Важно, что нововведения, принятые в траектории обучения дисциплины, также могут отразиться и на экзаменах по обществознанию. Новый стандарт должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

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В следующем году Минпросвещения РФ планирует изменить курс обучения по обществознанию, больше ориентировав его на традиционные ценности. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Главное, что теперь в число навыков, которые ребята усваивают при изучении предмета, включено умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности», — поделилась депутат. Ее слова передает «Парламентская Газета». По словам Лантратовой, содержание курса стало более ориентированным на практические навыки. Она отметила, что таким образом в стране уходят от главной проблемы обществознания — переизбытка западными теориями. Вместо них курс будет ориентирован на российские ценностные установки. Важно, что нововведения, принятые в траектории обучения дисциплины, также могут отразиться и на экзаменах по обществознанию. Новый стандарт должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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