Общество Образование Школьников по всей России хотят проверять на знание традиционных ценностей Депутат Лантратова: обществознание в школах ориентируют на традиционные ценности 30 ноября 2024 в 18:04 Размер текста - 17 + Сейчас проект проходит общественное обсуждение Фото: Илья Московец © URA.RU В следующем году Минпросвещения РФ планирует изменить курс обучения по обществознанию, больше ориентировав его на традиционные ценности. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Главное, что теперь в число навыков, которые ребята усваивают при изучении предмета, включено умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности», — поделилась депутат. Ее слова передает «Парламентская Газета». По словам Лантратовой, содержание курса стало более ориентированным на практические навыки. Она отметила, что таким образом в стране уходят от главной проблемы обществознания — переизбытка западными теориями. Вместо них курс будет ориентирован на российские ценностные установки. Важно, что нововведения, принятые в траектории обучения дисциплины, также могут отразиться и на экзаменах по обществознанию. Новый стандарт должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В следующем году Минпросвещения РФ планирует изменить курс обучения по обществознанию, больше ориентировав его на традиционные ценности. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Главное, что теперь в число навыков, которые ребята усваивают при изучении предмета, включено умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности», — поделилась депутат. Ее слова передает «Парламентская Газета». По словам Лантратовой, содержание курса стало более ориентированным на практические навыки. Она отметила, что таким образом в стране уходят от главной проблемы обществознания — переизбытка западными теориями. Вместо них курс будет ориентирован на российские ценностные установки. Важно, что нововведения, принятые в траектории обучения дисциплины, также могут отразиться и на экзаменах по обществознанию. Новый стандарт должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям