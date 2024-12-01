Самолеты ВВС Сирии разгромили колонну бронетехники повстанцев

Воздушные силы Сирии выполнили ряд авиаударов по колонне боевой техники повстанцев, двигавшейся по автомагистрали М-5. Об этом сообщили в силовых структурах страны.
«Сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику», — сообщает источник в силовых структурах. Его слова передает РИА Новости.
Сирийское министерство обороны 28 ноября сообщило о столкновениях правительственных войск с террористами, осуществившими нападения на провинции Алеппо и Идлиб. Группировки, связанные с террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), нарушили договоренности о деэскалации и совершили атаки на населенные пункты.
Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк заявил, что ВКС России за сутки уничтожили не менее 200 боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в России). По его словам, российские ВКС проводят удары ракетами и бомбами по технике и личному составу террористов.
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