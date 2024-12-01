Самолеты ВВС Сирии разгромили колонну бронетехники повстанцев

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Удары самолета остановили наступление повстанцев
Удары самолета остановили наступление повстанцев Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Воздушные силы Сирии выполнили ряд авиаударов по колонне боевой техники повстанцев, двигавшейся по автомагистрали М-5. Об этом сообщили в силовых структурах страны.

«Сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику», — сообщает источник в силовых структурах. Его слова передает РИА Новости.

Сирийское министерство обороны 28 ноября сообщило о столкновениях правительственных войск с террористами, осуществившими нападения на провинции Алеппо и Идлиб. Группировки, связанные с террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), нарушили договоренности о деэскалации и совершили атаки на населенные пункты.

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк заявил, что ВКС России за сутки уничтожили не менее 200 боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в России). По его словам, российские ВКС проводят удары ракетами и бомбами по технике и личному составу террористов.

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Воздушные силы Сирии выполнили ряд авиаударов по колонне боевой техники повстанцев, двигавшейся по автомагистрали М-5. Об этом сообщили в силовых структурах страны. «Сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику», — сообщает источник в силовых структурах. Его слова передает РИА Новости. Сирийское министерство обороны 28 ноября сообщило о столкновениях правительственных войск с террористами, осуществившими нападения на провинции Алеппо и Идлиб. Группировки, связанные с террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), нарушили договоренности о деэскалации и совершили атаки на населенные пункты. Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк заявил, что ВКС России за сутки уничтожили не менее 200 боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в России). По его словам, российские ВКС проводят удары ракетами и бомбами по технике и личному составу террористов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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