Путина заинтересовала ситуация с террористами в Сирии

Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Сирии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Эрдоган пообещали контактировать друг с другом в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса в Сирии
Путин и Эрдоган пообещали контактировать друг с другом в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострившуюся ситуацию в Сирии. Российский лидер выступил за прекращение агрессии в регионе со стороны радикалов и оказание всемерной поддержки, в частности от Анкары, для стабилизации ситуации.

«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно рассмотрена резко обострившаяся ситуация в Сирии», — говорится в telegram-канале Кремля. Глава государства также подчеркнул важность быстрого прекращения террористической агрессии против Сирии со стороны радикальных группировок и необходимости поддержки законных властей в восстановлении стабильности и конституционного порядка по всей стране, включая использование возможностей Анкары в регионе.

Также в ходе разговора лидеры двух стран подчеркнули важность укрепления двустороннего взаимодействия и координации в рамках Астанинского процесса для нормализации ситуации в Сирии, включая сотрудничество с Ираном. Обсуждались вопросы российско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

Конфликт в Сирии снова обострился в конце ноября. Экстремистские группировки начали атаки на правительственные силы в Идлибе и Алеппо. На помощь сирийской армии были отправлены ВВС РФ. В течение суток российская авиация уничтожила не менее 200 боевиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострившуюся ситуацию в Сирии. Российский лидер выступил за прекращение агрессии в регионе со стороны радикалов и оказание всемерной поддержки, в частности от Анкары, для стабилизации ситуации. «По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно рассмотрена резко обострившаяся ситуация в Сирии », — говорится в telegram-канале Кремля. Глава государства также подчеркнул важность быстрого прекращения террористической агрессии против Сирии со стороны радикальных группировок и необходимости поддержки законных властей в восстановлении стабильности и конституционного порядка по всей стране, включая использование возможностей Анкары в регионе. Также в ходе разговора лидеры двух стран подчеркнули важность укрепления двустороннего взаимодействия и координации в рамках Астанинского процесса для нормализации ситуации в Сирии, включая сотрудничество с Ираном. Обсуждались вопросы российско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах. Конфликт в Сирии снова обострился в конце ноября. Экстремистские группировки начали атаки на правительственные силы в Идлибе и Алеппо. На помощь сирийской армии были отправлены ВВС РФ. В течение суток российская авиация уничтожила не менее 200 боевиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...