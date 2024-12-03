Путина заинтересовала ситуация с террористами в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострившуюся ситуацию в Сирии. Российский лидер выступил за прекращение агрессии в регионе со стороны радикалов и оказание всемерной поддержки, в частности от Анкары, для стабилизации ситуации.
«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно рассмотрена резко обострившаяся ситуация в Сирии», — говорится в telegram-канале Кремля. Глава государства также подчеркнул важность быстрого прекращения террористической агрессии против Сирии со стороны радикальных группировок и необходимости поддержки законных властей в восстановлении стабильности и конституционного порядка по всей стране, включая использование возможностей Анкары в регионе.
Также в ходе разговора лидеры двух стран подчеркнули важность укрепления двустороннего взаимодействия и координации в рамках Астанинского процесса для нормализации ситуации в Сирии, включая сотрудничество с Ираном. Обсуждались вопросы российско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.
Конфликт в Сирии снова обострился в конце ноября. Экстремистские группировки начали атаки на правительственные силы в Идлибе и Алеппо. На помощь сирийской армии были отправлены ВВС РФ. В течение суток российская авиация уничтожила не менее 200 боевиков.
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