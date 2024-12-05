Якушев: жители регионов лично контролируют строительство школ по нацпроекту

05 декабря 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Горожане вместе с «Единой Россией» контролируют строительство школ и других соцобъектов по нацпроектам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия активно работает над новыми нацпроектами. Причем в реализации некоторых из них участвуют непосредственно и сами жители регионов, контролируя ход строительства школ и других социальных объектов. «Считаем этот механизм наиболее эффективным. Используем его при реализации программ строительства и капитального ремонта школ, общежитий вузов и колледжей, детских садов. В каждом регионе действует наш штаб, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они контролируют ход работ и сообщают о возможных проблемах на объектах. Это позволяет своевременно устранять недоработки, эффективнее расходовать средства и включать в программу больше объектов», — отметил Владимир Якушев, говоря о реализации в стране национальных проектов по поручению российского президента Владимира Путина. Его слова приводит сайт « Единой России ». Он также подчеркнул, что народная программа ЕР направлена не только на достижение результатов нацпроектов, которые были обозначены ранее, но также и на реализацию новых. Всего в обновленную программу партии будут включены 19 проектов. В этом ключе «Единая Россия» активно взаимодействует с правительством страны. Якушев также напомнил, что при поддержке партии с 2019 года построено почти 1400 школ в рамках нацпроекта «Образование». Также с того периода построено до 1700 детских садов. В приемке таких соцобъектов принимали участие и представители общественности. Помимо этого, еще с 2018 года «Единая Россия» организует всероссийское голосование за появление в стране новых объектов благоустройства. К настоящему моменту обустроено около 95 тысяч общественных пространств. Также «Единая Россия» финансирует реализацию нацпроектов. В частности, дополнительные средства направлены на улучшение инфраструктуры в стране, отметил Якушев. В качестве примера он привел обновление дорожной сети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия активно работает над новыми нацпроектами. Причем в реализации некоторых из них участвуют непосредственно и сами жители регионов, контролируя ход строительства школ и других социальных объектов. «Считаем этот механизм наиболее эффективным. Используем его при реализации программ строительства и капитального ремонта школ, общежитий вузов и колледжей, детских садов. В каждом регионе действует наш штаб, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они контролируют ход работ и сообщают о возможных проблемах на объектах. Это позволяет своевременно устранять недоработки, эффективнее расходовать средства и включать в программу больше объектов», — отметил Владимир Якушев, говоря о реализации в стране национальных проектов по поручению российского президента Владимира Путина. Его слова приводит сайт «Единой России». Он также подчеркнул, что народная программа ЕР направлена не только на достижение результатов нацпроектов, которые были обозначены ранее, но также и на реализацию новых. Всего в обновленную программу партии будут включены 19 проектов. В этом ключе «Единая Россия» активно взаимодействует с правительством страны. Якушев также напомнил, что при поддержке партии с 2019 года построено почти 1400 школ в рамках нацпроекта «Образование». Также с того периода построено до 1700 детских садов. В приемке таких соцобъектов принимали участие и представители общественности. Помимо этого, еще с 2018 года «Единая Россия» организует всероссийское голосование за появление в стране новых объектов благоустройства. К настоящему моменту обустроено около 95 тысяч общественных пространств. Также «Единая Россия» финансирует реализацию нацпроектов. В частности, дополнительные средства направлены на улучшение инфраструктуры в стране, отметил Якушев. В качестве примера он привел обновление дорожной сети.