Якушев: жители регионов лично контролируют строительство школ по нацпроекту

Врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия активно работает над новыми нацпроектами. Причем в реализации некоторых из них участвуют непосредственно и сами жители регионов, контролируя ход строительства школ и других социальных объектов.
«Считаем этот механизм наиболее эффективным. Используем его при реализации программ строительства и капитального ремонта школ, общежитий вузов и колледжей, детских садов. В каждом регионе действует наш штаб, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они контролируют ход работ и сообщают о возможных проблемах на объектах. Это позволяет своевременно устранять недоработки, эффективнее расходовать средства и включать в программу больше объектов», — отметил Владимир Якушев, говоря о реализации в стране национальных проектов по поручению российского президента Владимира Путина. Его слова приводит сайт «
Он также подчеркнул, что народная программа ЕР направлена не только на достижение результатов нацпроектов, которые были обозначены ранее, но также и на реализацию новых. Всего в обновленную программу партии будут включены 19 проектов. В этом ключе «Единая Россия» активно взаимодействует с правительством страны.
Якушев также напомнил, что при поддержке партии с 2019 года построено почти 1400 школ в рамках нацпроекта «Образование». Также с того периода построено до 1700 детских садов. В приемке таких соцобъектов принимали участие и представители общественности. Помимо этого, еще с 2018 года «Единая Россия» организует всероссийское голосование за появление в стране новых объектов благоустройства. К настоящему моменту обустроено около 95 тысяч общественных пространств.
Также «Единая Россия» финансирует реализацию нацпроектов. В частности, дополнительные средства направлены на улучшение инфраструктуры в стране, отметил Якушев. В качестве примера он привел обновление дорожной сети.
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