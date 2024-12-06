Глав регионов, не убирающих свалки, накажут рублем

Патрушев: регионы, не убравшие свалки в срок, сами будут оплачивать эти работы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свалки в 23 регионах необходимо ликвидировать до января 2025 года
Свалки в 23 регионах необходимо ликвидировать до января 2025 года Фото:

Регионы, в которых не будут в срок убраны свалки мусора, оплатят эти работы из своего бюджета. Об этом заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заявил 6 декабря на совещании о ликвидации свалок в рамках национального проекта «Экология». Как объяснил URA.RU профессор Международного независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский, причины затягивания сроков выполнения работ часто связаны с необходимостью исправлять ошибки проектирования.

«В новом национальном проекте „Экологическое благополучие“ будет учитываться предыдущий опыт реализации федеральных проектов. Прошу всех иметь это в виду», — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер заслушал доклады глав 10 регионов, где располагаются свалки, по которым есть риски не завершения до конца 2024 года. Вице-премьер в ответ поручил оперативно ликвидировать все свалки и добавил, что регионы, не убравшие в срок свалки, оплатят работы за свой счет. По информации пресс-службы вице-премьера, на ликвидацию свалок из федерального бюджета регионы ежегодно получают деньги. Только в 2024 году на это выделено более 3,7 млрд рублей.

Оценивать результаты уборки свалок мусора в регионах будут жители, уточнил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Оценивать результаты уборки свалок мусора в регионах будут жители, уточнил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Фото:

По словам Дмитрия Патрушева, оценивать качество работ будут жители. Для этого будет вестись мониторинг отзывов и обращений, а при необходимости будут привлечены контрольные органы.

Работа по ликвидации выявленных свалок в рамках майских указов президента идет с 2018 года. В их перечне значился 191 проблемный объект. Согласно закону, мусорные полигоны должны были быть закрыты или модернизированы до 1 января 2025 года. К настоящему моменту завершены работы на 158 свалках, осталось закончить 33 объекта в 23 регионах.

Освоение целевых средств налагает большую ответственность на руководителей регионов и их федеральных кураторов, поэтому установлен жесткий контроль сроков, отметил Сергей Черняховский. «Ранее риски затягивания работ неоднократно обсуждались и на заседаниях штаба Минприроды под председательством Патрушева. Причины, по которым регионы не успевают в срок выполнить ликвидацию, чаще всего кроются в ошибках проектирования, а также в игнорировании погодных условий при проведении работ, нарушениях конструктивных решений. Ошибки в проектах приводят к корректировкам и повторному прохождению экспертиз, а это занимает время», — пояснил политолог.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Регионы, в которых не будут в срок убраны свалки мусора, оплатят эти работы из своего бюджета. Об этом заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заявил 6 декабря на совещании о ликвидации свалок в рамках национального проекта «Экология». Как объяснил URA.RU профессор Международного независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский, причины затягивания сроков выполнения работ часто связаны с необходимостью исправлять ошибки проектирования. Вице-премьер заслушал доклады глав 10 регионов, где располагаются свалки, по которым есть риски не завершения до конца 2024 года. Вице-премьер в ответ поручил оперативно ликвидировать все свалки и добавил, что регионы, не убравшие в срок свалки, оплатят работы за свой счет. По информации пресс-службы вице-премьера, на ликвидацию свалок из федерального бюджета регионы ежегодно получают деньги. Только в 2024 году на это выделено более 3,7 млрд рублей. По словам Дмитрия Патрушева, оценивать качество работ будут жители. Для этого будет вестись мониторинг отзывов и обращений, а при необходимости будут привлечены контрольные органы. Работа по ликвидации выявленных свалок в рамках майских указов президента идет с 2018 года. В их перечне значился 191 проблемный объект. Согласно закону, мусорные полигоны должны были быть закрыты или модернизированы до 1 января 2025 года. К настоящему моменту завершены работы на 158 свалках, осталось закончить 33 объекта в 23 регионах. Освоение целевых средств налагает большую ответственность на руководителей регионов и их федеральных кураторов, поэтому установлен жесткий контроль сроков, отметил Сергей Черняховский. «Ранее риски затягивания работ неоднократно обсуждались и на заседаниях штаба Минприроды под председательством Патрушева. Причины, по которым регионы не успевают в срок выполнить ликвидацию, чаще всего кроются в ошибках проектирования, а также в игнорировании погодных условий при проведении работ, нарушениях конструктивных решений. Ошибки в проектах приводят к корректировкам и повторному прохождению экспертиз, а это занимает время», — пояснил политолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...