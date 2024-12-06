Глав регионов, не убирающих свалки, накажут рублем

Регионы, в которых не будут в срок убраны свалки мусора, оплатят эти работы из своего бюджета. Об этом заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заявил 6 декабря на совещании о ликвидации свалок в рамках национального проекта «Экология». Как объяснил URA.RU профессор Международного независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский, причины затягивания сроков выполнения работ часто связаны с необходимостью исправлять ошибки проектирования.
«В новом национальном проекте „Экологическое благополучие“ будет учитываться предыдущий опыт реализации федеральных проектов. Прошу всех иметь это в виду», — сказал Дмитрий Патрушев.
Вице-премьер заслушал доклады глав 10 регионов, где располагаются свалки, по которым есть риски не завершения до конца 2024 года. Вице-премьер в ответ поручил оперативно ликвидировать все свалки и добавил, что регионы, не убравшие в срок свалки, оплатят работы за свой счет. По информации пресс-службы вице-премьера, на ликвидацию свалок из федерального бюджета регионы ежегодно получают деньги. Только в 2024 году на это выделено более 3,7 млрд рублей.
По словам Дмитрия Патрушева, оценивать качество работ будут жители. Для этого будет вестись мониторинг отзывов и обращений, а при необходимости будут привлечены контрольные органы.
Работа по ликвидации выявленных свалок в рамках майских указов президента идет с 2018 года. В их перечне значился 191 проблемный объект. Согласно закону, мусорные полигоны должны были быть закрыты или модернизированы до 1 января 2025 года. К настоящему моменту завершены работы на 158 свалках, осталось закончить 33 объекта в 23 регионах.
Освоение целевых средств налагает большую ответственность на руководителей регионов и их федеральных кураторов, поэтому установлен жесткий контроль сроков, отметил Сергей Черняховский. «Ранее риски затягивания работ неоднократно обсуждались и на заседаниях штаба Минприроды под председательством Патрушева. Причины, по которым регионы не успевают в срок выполнить ликвидацию, чаще всего кроются в ошибках проектирования, а также в игнорировании погодных условий при проведении работ, нарушениях конструктивных решений. Ошибки в проектах приводят к корректировкам и повторному прохождению экспертиз, а это занимает время», — пояснил политолог.
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