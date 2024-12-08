Премьер Сирии высказался о военном присутствии РФ после прихода к власти боевиков

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос военного присутствия РФ будут решать новые власти. Он с несколькими министрами остался в захваченном боевиками Дамаске.
«Данный вопрос не в моей компетенции. Это будет решаться в грядущий период новыми властями», — приводит слова министра телеканал Al-Arabiya.
Ранее он сообщил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Сирийские войска покинули столицу, из страны также бежал президент Башар Асад. Премьер заявил, что не знает о его местонахождении.
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