Премьер Сирии высказался о военном присутствии РФ после прихода к власти боевиков

Премьер САР: вопрос военного присутствия РФ будут решать новые власти
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Премьер Сирии заявил, что вопрос присутствия военных РФ решат новые власти
Премьер Сирии заявил, что вопрос присутствия военных РФ решат новые власти Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос военного присутствия РФ будут решать новые власти. Он с несколькими министрами остался в захваченном боевиками Дамаске. 

«Данный вопрос не в моей компетенции. Это будет решаться в грядущий период новыми властями», — приводит слова министра телеканал Al-Arabiya.

Ранее он сообщил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Сирийские войска покинули столицу, из страны также бежал президент Башар Асад. Премьер заявил, что не знает о его местонахождении. 

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Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос военного присутствия РФ будут решать новые власти. Он с несколькими министрами остался в захваченном боевиками Дамаске.  «Данный вопрос не в моей компетенции. Это будет решаться в грядущий период новыми властями», — приводит слова министра телеканал Al-Arabiya. Ранее он сообщил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Сирийские войска покинули столицу, из страны также бежал президент Башар Асад. Премьер заявил, что не знает о его местонахождении. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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