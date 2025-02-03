В Петербурге осудили мужчину, сбившего пешехода дверью фургона

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Суд назначил водителю наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год и 3 месяца
Суд назначил водителю наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год и 3 месяца Фото:

Мировой судья в Санкт-Петербурге вынес решение о привлечении Юрия Елшина к административной ответственности за оставление места ДТП. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе Санкт-Петербурга. 

«Утром 27 ноября 2024 года Елшин, перед выездом на линию, не убедился в исправности технического состояния всех запирающихся и открывающихся конструктивных элементов на ТС, в результате чего в процессе движения <...> произошло открытие задней двери ТС. Дверь задела пешехода, которая получила телесные повреждения. Водитель же оставил место ДТП», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в telegram-канале.

На судебное заседание виновник ДТП не явился, однако в протоколе указал: «Считаю себя виновным». Потерпевшая сторона присутствовала на заседании и выразила просьбу о строгом наказании для водителя. Суд, учитывая все обстоятельства дела и степень вины Елшина, назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год и 3 месяца.

Стоит отметить, что за 2024 год мировыми судьями Санкт-Петербурга по такой же статье к ответственности было привлечено 779 лиц. Из них 119 были отправлены под арест, а 660 человек лишены права управления транспортными средствами.

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Мировой судья в Санкт-Петербурге вынес решение о привлечении Юрия Елшина к административной ответственности за оставление места ДТП. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе Санкт-Петербурга.  «Утром 27 ноября 2024 года Елшин, перед выездом на линию, не убедился в исправности технического состояния всех запирающихся и открывающихся конструктивных элементов на ТС, в результате чего в процессе движения <...> произошло открытие задней двери ТС. Дверь задела пешехода, которая получила телесные повреждения. Водитель же оставил место ДТП», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в telegram-канале. На судебное заседание виновник ДТП не явился, однако в протоколе указал: «Считаю себя виновным». Потерпевшая сторона присутствовала на заседании и выразила просьбу о строгом наказании для водителя. Суд, учитывая все обстоятельства дела и степень вины Елшина, назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год и 3 месяца. Стоит отметить, что за 2024 год мировыми судьями Санкт-Петербурга по такой же статье к ответственности было привлечено 779 лиц. Из них 119 были отправлены под арест, а 660 человек лишены права управления транспортными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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