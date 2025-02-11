Путин потребовал по полной использовать атомный потенциал России

Президент России Владимир Путин призвал к полному использованию атомного потенциала страны. Обращение лидера было озвучено его помощником по науке и образованию Андреем Фурсенко на заседании, посвященного 80-летию отечественной атомной промышленности.
«Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы», — сообщил Путин. Среди отраслей, в которых важна атомная промышленность, Путин выделил национальную экономику, оборону, энергетику и рынок подготовки кадров.
Особое внимание Владимир Путин уделил разработке новых типов атомных установок. В частности, модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые, по его словам, должны стать основой для атомной энергетики будущего.
Президент также выделил в числе приоритетных задач участие в перспективных космических и арктических программах, а также в других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета страны. Эти направления деятельности должны способствовать дальнейшему технологическому развитию и укреплению позиций России на международной арене, заключил Путин.
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