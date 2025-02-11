ВС РФ ударили ракетой по мосту под Купянском

Российская армия нанесла ракетный удар по мосту под Купянском (Харьковская область) и сорвали ротацию ВСУ. Об этом сообщили в СМИ.
«Российские войска нанесли удар <...> по мосту на Купянском направлении и сорвали ротацию техники Вооружённых сил Украины (ВСУ)», — отметили в издании Life.ru. По их данным, удар наносился высокоточной ракетой Х-38.
Подчеркивается, что Киев стягивал бойцов и бронетехнику к переправе Купянск — Узловой, чтобы взять первый в кольцо. Таким образом они намеревались остановить продвижение российских бойцов.
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