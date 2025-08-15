Путин поручил правительству снизить бедность в России

Владимир Путин по итогам ПМЭФ поручил правительству снизить бедность в России
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел в июне 2025 года. Среди поручений — необходимость уделить внимание снижению бедности. Документ размещен на сайте Кремля. 

«Правительству РФ разработать и утвердить план структурных изменений в российской экономике. При реализации подпункта „б“ пункта 1 настоящего перечня поручений обратить особое внимание на необходимость <...> снижения уровня бедности», — говорится в перечне поручений», — следует из документа.

Главной задачей для правительства и профильных ведомств также стало формирование плана структурных изменений в российской экономике — в том числе корректировка структуры занятости, потребления, а также повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития.

В документе уточняется, что изменения должны затронуть ключевые параметры развития страны. В частности, среди приоритетов названы повышение эффективности в сферах обороны и безопасности, а также внедрение новых подходов к организации труда и потребления.

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал важность снижения инфляции и повышения качества жизни граждан при формировании бюджета на 2026–2028 годы. Тогда президент отметил успехи правительства и Центробанка в снижении инфляции и ключевой ставки, а также обозначил необходимость структурных изменений для устойчивого экономического роста и преодоления сырьевой зависимости.

